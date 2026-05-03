Ahmet Çakar, Okan Buruk'u yerden yere vurdu: Fatih Terim özentisi

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Samsunspor karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyi Sky Spor ekranlarında değerlendirdi. Ahmet Çakar, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a yoğun eleştirilerde bulundu.

''FATİH TERİM ÖZENTİSİ''

Yenilginin faturasını Okan Buruk'a kesen Ahmet Çakar, "Kabahat Okan Buruk'ta. Niye Okan Buruk'ta? Hafta içi statta yapılan idmanlar... Niçin? Niçin statta yapıldı? Bırakın bu işleri. Bakın, Okan Buruk'taki tam bir Fatih Terim özentisi haller, Okan Buruk'taki bu megalo, megalo idea yani kendi narsisti halleri. Yapmayın bunları." dedi.

''KAFAN İYİ OLACAK, KİBRİN OLMAYACAK''

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "Yani Galatasaray öyle bir takım ki 50 bin kişi önünde antrenman yapıyor falan... Yapmayın bunları. Erken öten horozun sadece kafasını kesmezler. Erken öten horozu tavuk yapma ihtimalleri var. Büyük takım hocası olmak sadece teknik, taktik, gereğinde diktatör ya da pedagojik olmak falan değil. Kafan iyi olacak buran. Kibrin olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.