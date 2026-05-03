Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi

Süper Lig'in 32. haftasında haftanın kritik mücadelesinde Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor, 1-1 berabere kaldı. Her iki takımda son iki haftaya küme düşme tehlikesi yaşayarak girdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 sona erdi.

KRİTİK MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

ikas Eyüpspor, 4. dakikada Luccas Claro'nun golüyle öne geçerken, Kayserispor, 60. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Kayserispor'un 45+6. dakikada Fedor Chalov ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 29 puana ulaşan Eyüpspor, küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı. Kayserispor ise puanını 27 yaptı ve bitime 2 hafta kala küme düşme potasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor, Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek. 

Cemre Yıldız
