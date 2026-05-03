Kayserispor ve Eyüpspor kritik maçta yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Zecorner Kayserispor ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 sona erdi.

KRİTİK MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

ikas Eyüpspor, 4. dakikada Luccas Claro'nun golüyle öne geçerken, Kayserispor, 60. dakikada Indrit Tuci'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Kayserispor'un 45+6. dakikada Fedor Chalov ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 29 puana ulaşan Eyüpspor, küme düşme hattının 1 puan üstünde yer aldı. Kayserispor ise puanını 27 yaptı ve bitime 2 hafta kala küme düşme potasında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Kayserispor, Corendon Alanyaspor deplasmanına gidecek.