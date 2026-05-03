Haberler

Konak'ta tetikçiyle tehdit iddiası! Belediye Başkanı Mutlu'dan açıklama var

Konak'ta tetikçiyle tehdit iddiası! Belediye Başkanı Mutlu'dan açıklama var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bir özel hastane yanındaki arsaya ruhsat verilmesine karşı çıkan belediye meclis üyelerini tetikçi tutturup silahla tehdit ettirdiği iddia edildi. İddiaları yalanlayan Mutlu, "Hiç kimse, hiçbir siyasi hesap uğruna benim adımı böylesine adi ve aşağılık bir suçlamayla yan yana getiremez" dedi.

İzmir'de Konak Belediyesi ile ilgili iddia ortalığı karıştırdı. İddiaya göre, bir özel hastane yanındaki arsaya ruhsat verilmesine karşı çıkan bazı belediye meclis üyeleri, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun tuttuğu tetikçiyle tehdit edildi. İddialara Mutlu'dan yanıt geldi.

TETİKÇİ İDDİALARINA MUTLU'DAN YALANLAMA

Mutlu'nun açıklaması şöyle: "Son günlerde şahsım hakkında ortaya atılan ve hiçbir somut delile dayanmayan iddiaların yeniden gündeme getirildiğini büyük bir öfkeyle takip ediyorum. Daha önce de gündeme taşınan bu deli saçması yalanlar, tarafımca açık ve net şekilde cevaplanmış, gerçek dışı oldukları ortaya konmuştur."

Buna rağmen aynı iddiaların belirli aralıklarla yeniden dolaşıma sokulması; kamuoyunu yanıltmak, temsil ettiğim kurumu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmak, gündemi farklı yönlere çekme çabasıdır.

Şahsımın 'tetikçi tutmak' gibi ağır ve çirkin bir suçlamayla yan yana getirilmesinin ardından, aynı konuda zan altında bırakılan Meclis Üyemiz Melda Erbaykent ivedilikle şantaj, tehdit ve yalan bilgi ile kamuoyunu yanlış bilgilendirme gerekçeleriyle konuyu ilk olarak yargıya taşımış, 22 Ocak 2026 tarihinde dava sürecini başlatmıştır. Hukuka olan inancım tamdır; gerçekler en kısa sürede ortaya çıkacaktır.

Öte yandan haberlerde yer alan imar düzenlemesi iddialarının aksine, söz konusu taşınmazla ilgili tüm talepler 4 Mart 2026 tarihinde toplanan Konak Belediye Meclisi'nde oy birliği ile reddedilmiştir.

"HUKUKİ ZEMİNDE MÜCADELE EDECEĞİM"

Temsil ettiğim makamın adının, sokak dedikoduları ve sosyal medya paylaşımları üzerinden suç isnatlarına konu edilmeye çalışılması; yalnızca şahsıma değil, aynı zamanda kamu kurumlarına duyulan güvene zarar verme amacı taşımaktadır.

Hiç kimse, hiçbir siyasi hesap uğruna benim adımı böylesine adi ve aşağılık bir suçlamayla yan yana getiremez. Yıllarca bu kentte emeği ve mücadelesiyle var olmuş bir kadın olarak; şeref, haysiyet ve itibarımı hedef alan bu karalama kampanyasına asla boyun eğmeyeceğim. Şahsıma yöneltilen bu ağır ve ahlaksız iftiraların hiçbirini sineye çekmeyecek, hem hukuki hem de vicdani zeminde sonuna kadar mücadele edeceğim.

Biz tüm algı oyunlarına rağmen gündem saptırma girişimlerine kulak asmayacağız, Konak'ımızın bugünü ve yarını için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Mayısta kara kışı yaşıyorlar! Görüntüler İstanbul'un komşu şehrinden
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı

Alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişi bakın kim çıktı
Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu

Aldığı pişmaniye bin pişman etti! Kutuyu açınca şoke oldu
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı

Alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişi bakın kim çıktı
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür

Bankacılıkta çığır açacak kampanya! Bunu getirine kredi yağıyor