Aşure Günü mesajları 2021! Hadisli ayetli Aşure günü mesajları! Resimli Aşure günü sözleri!

Aşure günü, İslam aleminde önemli bir yer tutar. Bu kıymetli günde sevdiklerimizi unutmamak gerekir. Onları hatırladığımız, Aşure gününü kutlamak için Aşure günü mesajı gönderebiliriz. En güzel resimli Aşure günü mesajları ile de sosyal medyadan günün mutluluğunu paylaşabilirsiniz. İşte Aşure günü mesajları 2021..

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Hz. Hüseyin'in şehit edildiği, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulduğu, Hz. Nuh ve ashabının tufandan kurtulduğu ve birçok olayın gerçekleştiği gün Aşure günüdür. Peygamberimizin de hadisleri ile övdüğü Aşure gününde sevdiklerimizi hatırlamak ve Aşure gününü kutlamak gerekir. Bunun için sizlere Aşure günü mesajları derledik. Yazılı ve resimli Aşure günü mesajları ile sosyal medyadan paylaşımı yaparak bu özel günü kutlayabilirsiniz.

HADİSLİ AYETLİ AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Aşure… Muharrem ayının onuncu günü...

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)'in torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70'den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela'da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; "farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları", "birlik" gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Aşure gününüz mübarek , dualarınız kabul olsun. Rabbim aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

Aşurede içe katılan kuru üzüm, incir, nar değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun.

Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı ve aşure günü herkese hayırlı olsun.

"Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir." (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Hz. Hüseyin'in şehit edildiği, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulduğu, Hz. Nuh ve ashabının tufandan kurtulduğu ve birçok olayın gerçekleştiği gün Aşure günüdür. Peygamberimizin de hadisleri ile övdüğü Aşure gününde sevdiklerimizi hatırlamak ve Aşure gününü kutlamak gerekir. Bunun için sizlere Aşure günü mesajları derledik. Yazılı ve resimli Aşure günü mesajları ile sosyal medyadan paylaşımı yaparak bu özel günü kutlayabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Aşure gününüz mübarek , dualarınız kabul olsun. Rabbim aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

Aşurede içe katılan kuru üzüm, incir, nar değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun.

Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı ve aşure günü herkese hayırlı olsun.

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Aşure gününüz mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma.

Aşure gününüz mübarek olsun. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir." (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur."(Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum." (Hadis-i Şerif-Tirmizi) Aşure gününüz mübarek olsun.

Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun.

10 Muharrem Aşure günü kutlu olsun.Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.

Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.

Aşure Günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Hz. Hüseyin'in şehit edildiği, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulduğu, Hz. Nuh ve ashabının tufandan kurtulduğu ve birçok olayın gerçekleştiği gün Aşure günüdür. Peygamberimizin de hadisleri ile övdüğü Aşure gününde sevdiklerimizi hatırlamak ve Aşure gününü kutlamak gerekir. Bunun için sizlere Aşure günü mesajları derledik. Yazılı ve resimli Aşure günü mesajları ile sosyal medyadan paylaşımı yaparak bu özel günü kutlayabilirsiniz.

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI

Aşure gününüz mübarek , dualarınız kabul olsun. Rabbim aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

Aşurede içe katılan kuru üzüm, incir, nar değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure Gününüz Hayırlı Olsun.

Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı ve aşure günü herkese hayırlı olsun.

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur buyuruldu. (Beyheki)

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Aşure gününüz mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma.

Aşure gününüz mübarek olsun. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif Aşure gününüz mübarek olsun.

Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

(Bugün ibadettir) diye aşure pişirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bugün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Aşure gününüz mübarek olsun.

10 Muharrem Aşure günü kutlu olsun. Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.

Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun.

Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur buyuruldu. (Beyheki)

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir buyuruldu. (Şir'a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

"Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir." (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Hâdis-i Şerif-Et-Tergîb vet-Terhîb) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." (Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur."(Hadis-i Şerif ) Aşure gününüz mübarek olsun.

"Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum." (Hadis-i Şerif-Tirmizi) Aşure gününüz mübarek olsun.

Birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve ikramın kutlu günü Aşure Günümüz mübarek olsun.

10 Muharrem Aşure günü kutlu olsun.Kerbelada şehadete yürüyen Hz. Hüseyin'e ve Ehl-i Beyt'e selam olsun.

Başka acılarla hatırlamamak, hep güzel kurtuluşlar ve müjdelerle yaşamak dileğiyle, Aşure günü kutlu olsun, hayır ve güzellikler getirsin.

Sofralarımızda bolluk bereket lezzet,evlerimizde muhabbet ve sevgi saygının devamlı olması dileğimle Aşure günü kutlu mutlu olsun.

Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur inşallah Cenab-ı Allah bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın. Aşure gününüz ve geceniz mübarek olsun

Aşure günü kutlu olsun. Yapan, paylaşan ve dağıtan herkesin evi, yuvası, işi-gücü bol hayırlı ve bereketli olsun

Aşûre Orucu'nun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah'ın rahmetinden umarım. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun Aşure Gününüz Mübarek Olsun

Şehitlerin serçeşmesi, Enbiyanın bağrı başı, Evliyanın gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin'dir." Aşure günü kutlu olsun. Allah birliğimizi daim etsin

Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur. İnşallah Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın.

Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlerüne fırsat verme. Bu aşure gününde günahlarımız af olsun.. Aşure gününüz hayırlı olsun…

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Tuttuğunuz oruçlar dağıttınız aşlar kabul ve Aşure gününüz hayrolsun…

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:

Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür. [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

AŞURE GÜNÜ HADİS-İ ŞERİFLERİ

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. [Müslim, Tirmizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. [Şir'a]

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin. [İ.Ahmed] [Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]