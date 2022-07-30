Akdeniz Haberleri - Akdeniz Haber - Haberler

Akdeniz Haberleri
Akdeniz haber, Akdeniz son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "Mavi Vatan-Türk Balıkçılığı Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması
30 - 31 Temmuz Antalya elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi...
Son dakika haberi! PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlıdan 4'ü tutuklandı (3)
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29 - 30 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları
Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütlerine kucak açılması müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz"
Son dakika haber... Çavuşoğlu: "Yunanistan, bu anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor"
Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika gündem: Hdp'li Üyelerinin Gözaltına Alındığı Gün Mersin Akdeniz Belediye Meclisi, 21 Üyesinin Yokluğunda 17 Üyeyle Borçlanma ve Satış Kararı Aldı
Son Dakika | PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlı adliyede (2)
5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda test edildi! Bakan ilk görüntülü görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile yaptı
Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Miçotakis'in hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan var: Yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı
KKTC Dışişlerinden Kıbrıs'taki barış gücünün süresini uzatan BM'ye tepki Açıklaması
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28 -29 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TGA'nın ilk 6 aylık faaliyetlerini değerlendirdi ve yeni hedeflerini açıkladı Açıklaması
Ali Öztunç, Datça'da Yangının Çıktığı Mesudiye'de: 'Yandı Nasıl Olsa Buraya İnşaat Yapalım' Anlayışına Girerlerse, Şiddetle Karşı Çıkarız ve Mücadele...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Filomuza dördüncü bir kardeş geldi
Sondaj gemisi filosunun yeni üyesi Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta ilk görevine uğurlanacak
Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı bu yıl 15 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor
Netkent Üniversitesi, final sınavlarını KKTC ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır."
SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 5 Mayıs Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Bu akşam Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 17 Mart Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar bitti mi, final mi oldu?
Bu akşam Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 17 Mart Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar bitti mi, final mi oldu?
Barbaroslar Akdenizin Kılıcı bu hafta yok mu, neden yok? 21 Nisan Perşembe Barbaroslar bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Özlenen Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Özlenen Özkan'ın uzmanlık alanları nedir?
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