Akdeniz Haberleri - Akdeniz Haber - Haberler

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Akdeniz Haberleri

Akdeniz haber, Akdeniz son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mersin gündem haberi... AKDENİZ SAHİLİ DEĞİL, KONYA OVASI

Mersin gündem haberi... AKDENİZ SAHİLİ DEĞİL, KONYA OVASI

Akdeniz - 33 Dakika Önce
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci 'Mavi Vatan-Türk Balıkçılığı Çalıştayı'nda konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci "Mavi Vatan-Türk Balıkçılığı Çalıştayı"nda konuştu Açıklaması

Akdeniz - 45 Dakika Önce
SPOR Uğur Dündar: 29'uncu şampiyonluk kupamız bizlere çok yakışacaktır

SPOR Uğur Dündar: 29'uncu şampiyonluk kupamız bizlere çok yakışacaktır

Akdeniz - 55 Dakika Önce
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Akdeniz - 2 Saat Önce
İSTANBUL BÜLTEN -1

İSTANBUL BÜLTEN -1

Akdeniz - 3 Saat Önce
Duy Beni'nin Kanat'ı Caner Topçu Merak Edilen İsimler Arasında

Duy Beni'nin Kanat'ı Caner Topçu Merak Edilen İsimler Arasında

Akdeniz - 11 Saat Önce
30 - 31 Temmuz Antalya elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi...

30 - 31 Temmuz Antalya elektrik kesintisi listesi! GÜNCEL KESİNTİLER! Antalya'da elektrik ne zaman gelecek? Antalya'da elektrik kesintisi...

Akdeniz - 12 Saat Önce
Araç sahipleri dikkat! Oto gaza 30 kuruş zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Oto gaza 30 kuruş zam geldi

Akdeniz - 12 Saat Önce
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ALMAN MEVKİDAŞI BAERBOCK İLE GÖRÜŞTÜ

Akdeniz - Dün 22:37
Antalya | Antalyaspor'a liderlik ve insan performansı uzmanı

Antalya | Antalyaspor'a liderlik ve insan performansı uzmanı

Akdeniz - Dün 22:32
Son dakika haberi! PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda yakalanan 21 zanlıdan 4'ü tutuklandı (3)

Son dakika haberi! PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlıdan 4'ü tutuklandı (3)

Akdeniz - Dün 22:28
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29 - 30 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29 - 30 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Akdeniz - Dün 22:24
Baerbock: 'Avrupa'nın dış sınırlarında da Avrupa'nın değerlerini savunmalıyız'

Baerbock: "Avrupa'nın dış sınırlarında da Avrupa'nın değerlerini savunmalıyız"

Akdeniz - Dün 22:11
Çavuşoğlu: '(Rusya'ya drone satışı) Söz konusu değil'

Çavuşoğlu: "(Rusya'ya drone satışı) Söz konusu değil"

Akdeniz - Dün 22:02
LPG'ye zam var mı? LPG zam gelecek mi? Gaza zam var mı?

LPG'ye zam var mı? LPG zam gelecek mi? Gaza zam var mı?

Akdeniz - Dün 21:44
Bakan Çavuşoğlu: 'Terör örgütlerine kucak açılması müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz'

Bakan Çavuşoğlu: "Terör örgütlerine kucak açılması müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz"

Akdeniz - Dün 21:32
Son dakika haber... Çavuşoğlu: 'Yunanistan, bu anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor'

Son dakika haber... Çavuşoğlu: "Yunanistan, bu anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor"

Akdeniz - Dün 20:23
Bakan Çavuşoğlu: 'Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil'

Bakan Çavuşoğlu: "Yunanistan Avrupa Birliği ülkesi diye yanlış yaptığı halde sahip çıkmak doğru değil"

Akdeniz - Dün 20:08
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Akdeniz - Dün 18:18
75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak tesis hizmete açıldı

75 bin konutun enerji ihtiyacını karşılayacak tesis hizmete açıldı

Akdeniz - Dün 18:13
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki Açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki Açıklaması

Akdeniz - Dün 17:28
Son dakika gündem: Hdp'li Üyelerinin Gözaltına Alındığı Gün Mersin Akdeniz Belediye Meclisi, 21 Üyesinin Yokluğunda 17 Üyeyle Borçlanma ve Satış Kararı Aldı

Son dakika gündem: Hdp'li Üyelerinin Gözaltına Alındığı Gün Mersin Akdeniz Belediye Meclisi, 21 Üyesinin Yokluğunda 17 Üyeyle Borçlanma ve Satış Kararı Aldı

Akdeniz - Dün 16:59
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Miçotakis'e tepki

Akdeniz - Dün 16:50
KIBRIS ŞEHİDİNE 48 YIL SONRA MEZAR YAPILIP, TÖREN DÜZENLENDİ

KIBRIS ŞEHİDİNE 48 YIL SONRA MEZAR YAPILIP, TÖREN DÜZENLENDİ

Akdeniz - Dün 16:32
Son dakika 3. sayfa: Mersin'deki 'Temizleme' operasyonunda 4 tutuklama

Son dakika 3. sayfa: Mersin'deki 'Temizleme' operasyonunda 4 tutuklama

Akdeniz - Dün 16:16
Son Dakika | PKK/KCK'ya yönelik 'Temizleme Operasyonu'nda yakalanan 21 zanlı adliyede (2)

Son Dakika | PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda yakalanan 21 zanlı adliyede (2)

Akdeniz - Dün 16:11
TÜRKİYE'NİN 5G TEKNOLOJİSİ YOLCULUĞU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAŞLADI

TÜRKİYE'NİN 5G TEKNOLOJİSİ YOLCULUĞU İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAŞLADI

Akdeniz - Dün 14:58
5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda test edildi! Bakan ilk görüntülü görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile yaptı

5G teknolojisi İstanbul Havalimanı'nda test edildi! Bakan ilk görüntülü görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile yaptı

Akdeniz - Dün 14:48
Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren LPG'ye 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Akdeniz - Dün 13:32
Bursa : Bakan Kurum, Bursa'da 'Doğu Katı Atık Entegre Tesisi' açılışında konuştu

Bursa : Bakan Kurum, Bursa'da "Doğu Katı Atık Entegre Tesisi" açılışında konuştu

Akdeniz - Dün 13:27
Ali Öztunç: 'Antika Dedikleri Uçakların Ne Kadar Etkili Olduğu Ortaya Çıktı'

Ali Öztunç: "Antika Dedikleri Uçakların Ne Kadar Etkili Olduğu Ortaya Çıktı"

Akdeniz - Dün 13:20
Gülnar'da bazı yollarda asfalt çalışması yapıldı

Gülnar'da bazı yollarda asfalt çalışması yapıldı

Akdeniz - Dün 12:32
Vali Pehlivan: 'Mersin, turizmde avantajlı bir şehir'

Vali Pehlivan: "Mersin, turizmde avantajlı bir şehir"

Akdeniz - Dün 11:54
Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e 'dayı' göndermesi (1)

Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e "dayı" göndermesi (1)

Akdeniz - Dün 11:53
Oğlu şehit olduktan sonra ilk kez doğum günü kutladı

Oğlu şehit olduktan sonra ilk kez doğum günü kutladı

Akdeniz - Dün 11:49
Meksika'daki arkadaşı ilham verdi, siyah domates görenleri şaşkına çeviriyor

Meksika'daki arkadaşı ilham verdi, siyah domates görenleri şaşkına çeviriyor

Akdeniz - Dün 10:54
Mersin'de cinayet zanlısı yakalandı

Mersin'de cinayet zanlısı yakalandı

Akdeniz - Dün 10:21
200 yıllık nüfus kayıtları kitap oldu

200 yıllık nüfus kayıtları kitap oldu

Akdeniz - Dün 09:53
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Akdeniz - Dün 09:08
Miçotakis'in hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan var: Yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

Miçotakis'in hedefinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan var: Yeni Osmanlıcı fanteziler yerine ekonomiye odaklanmalı

Akdeniz - Dün 08:29
KKTC Dışişlerinden Kıbrıs'taki barış gücünün süresini uzatan BM'ye tepki Açıklaması

KKTC Dışişlerinden Kıbrıs'taki barış gücünün süresini uzatan BM'ye tepki Açıklaması

Akdeniz - 28.07.2022
Murat Hayzaran'dan Expo 2021 Erhan Aksay Turnuvasına Katkı Sunanlara Teşekkür

Murat Hayzaran'dan Expo 2021 Erhan Aksay Turnuvasına Katkı Sunanlara Teşekkür

Akdeniz - 28.07.2022
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28 -29 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 28 -29 Temmuz Benzine ve Motorine İNDİRİM veya ZAM var mı? Mazota zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları

Akdeniz - 28.07.2022
Erdemli'de doğal gaz kullanımı için ilk kazı yapıldı

Erdemli'de doğal gaz kullanımı için ilk kazı yapıldı

Akdeniz - 28.07.2022
Turizm her yıl rekor kırarak devam edecek

Turizm her yıl rekor kırarak devam edecek

Akdeniz - 28.07.2022
MHP Genel Başkanı Bahçeli Duhok'taki saldırıyı değerlendirdi Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli Duhok'taki saldırıyı değerlendirdi Açıklaması

Akdeniz - 28.07.2022
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TGA'nın ilk 6 aylık faaliyetlerini değerlendirdi ve yeni hedeflerini açıkladı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TGA'nın ilk 6 aylık faaliyetlerini değerlendirdi ve yeni hedeflerini açıkladı Açıklaması

Akdeniz - 28.07.2022
Bakan Vedat Bilgin: 'Enflasyon sorununu belli bir süre içinde çözmemiz lazım'

Bakan Vedat Bilgin: "Enflasyon sorununu belli bir süre içinde çözmemiz lazım"

Akdeniz - 28.07.2022
Ali Öztunç, Datça'da Yangının Çıktığı Mesudiye'de: 'Yandı Nasıl Olsa Buraya İnşaat Yapalım' Anlayışına Girerlerse, Şiddetle Karşı Çıkarız ve Mücadele...

Ali Öztunç, Datça'da Yangının Çıktığı Mesudiye'de: 'Yandı Nasıl Olsa Buraya İnşaat Yapalım' Anlayışına Girerlerse, Şiddetle Karşı Çıkarız ve Mücadele...

Akdeniz - 28.07.2022
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etti

Akdeniz - 28.07.2022
Mersin'de teröre 'Temizleme' operasyonu

Mersin'de teröre "Temizleme" operasyonu

Akdeniz - 28.07.2022
Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım (2)

Bakan Bilgin: EYT dosyası önümüzde, tamamladığımız gün açıklayacağım (2)

Akdeniz - 28.07.2022
Türkiye'nin doğalgazı onlara emanet

Türkiye'nin doğalgazı onlara emanet

Akdeniz - 28.07.2022
Üreticilerden Başkan Gültak'a 'Üzüm Şenliği' teşekkürü

Üreticilerden Başkan Gültak'a 'Üzüm Şenliği' teşekkürü

Akdeniz - 28.07.2022
Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem

Şili'de 6.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz - 27.07.2022
Batı Akdeniz'in iç kesimleri için 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Batı Akdeniz'in iç kesimleri için "yüksek sıcaklık" uyarısı

Akdeniz - 27.07.2022
Antalya Büyükşehir'den Temel Bisiklet Sürüş Eğitimi

Antalya Büyükşehir'den Temel Bisiklet Sürüş Eğitimi

Akdeniz - 27.07.2022
Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Akdeniz - 27.07.2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Filomuza dördüncü bir kardeş geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Filomuza dördüncü bir kardeş geldi

Akdeniz - 26.07.2022
Sondaj gemisi filosunun yeni üyesi Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta ilk görevine uğurlanacak

Sondaj gemisi filosunun yeni üyesi Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta ilk görevine uğurlanacak

Akdeniz - 26.07.2022
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı

Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisine başlandı

Akdeniz - 25.07.2022
İtalya'nın Lampedusa Adası düzensiz göçmen yükünü karşılamaya çalışıyor

İtalya'nın Lampedusa Adası düzensiz göçmen yükünü karşılamaya çalışıyor

Akdeniz - 25.07.2022
Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu

Mersin'de 'Üzüm Şenliği' coşkusu

Akdeniz - 25.07.2022
'Esenli Üzüm Şenliği' düzenlendi

"Esenli Üzüm Şenliği" düzenlendi

Akdeniz - 25.07.2022
Ceyhan Nehri, gece ve yıldızlar

Ceyhan Nehri, gece ve yıldızlar

Akdeniz - 25.07.2022
İtalya açıklarındaki operasyonda 600'den fazla düzensiz göçmen kurtarıldı

İtalya açıklarındaki operasyonda 600'den fazla düzensiz göçmen kurtarıldı

Akdeniz - 24.07.2022
Akdeniz'de dikenli zehirli deniz kestanesi istila hızı yüzde 108

Akdeniz'de dikenli zehirli deniz kestanesi istila hızı yüzde 108

Akdeniz - 24.07.2022
Başkan Gültak: 'Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor'

Başkan Gültak: "Vatandaşlarımız bizden hizmet bekliyor"

Akdeniz - 23.07.2022
Mersin'de sıcaktan bunalan tatilciler yat turları ile serinliyor

Mersin'de sıcaktan bunalan tatilciler yat turları ile serinliyor

Akdeniz - 22.07.2022
Mersin'de otomobil tıra arkadan çarptı: 4 ölü

Mersin'de otomobil tıra arkadan çarptı: 4 ölü

Akdeniz - 22.07.2022
Tatilcilerin mola adresi 'Dinarelli Lavanta Bahçesi' oldu

Tatilcilerin mola adresi "Dinarelli Lavanta Bahçesi" oldu

Akdeniz - 22.07.2022
TMOK Üyesi Elif Özdemir, Akdeniz Oyunları'nı değerlendirdi

TMOK Üyesi Elif Özdemir, Akdeniz Oyunları'nı değerlendirdi

Akdeniz - 21.07.2022
Bodrum süngerciliğinin yaşayan efsanesi: 'Aksona Mehmet'

Bodrum süngerciliğinin yaşayan efsanesi: "Aksona Mehmet"

Akdeniz - 21.07.2022
Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş hekimini darp etti

Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş hekimini darp etti

Akdeniz - 21.07.2022
Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Akdeniz - 21.07.2022
Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Akdeniz - 21.07.2022
Fas açıklarında 236 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas açıklarında 236 düzensiz göçmen kurtarıldı

Akdeniz - 21.07.2022
PTT'den 'Akdeniz 2022' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT'den "Akdeniz 2022" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Akdeniz - 20.07.2022
Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı bu yıl 15 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor

Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı bu yıl 15 bin turisti Akdeniz'in derinliklerine indirmeyi hedefliyor

Akdeniz - 20.07.2022
Netkent Üniversitesi, final sınavlarını KKTC ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze gerçekleştirdi

Netkent Üniversitesi, final sınavlarını KKTC ve Türkiye'deki 57 farklı merkezde yüz yüze gerçekleştirdi

Akdeniz - 20.07.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır.'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Abdülhamid Han sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır."

Akdeniz - 20.07.2022
Akdeniz oyunlarına katılan ülkeler! Akdeniz oyunlarına hangi ülkeler katılıyor?

Akdeniz oyunlarına katılan ülkeler! Akdeniz oyunlarına hangi ülkeler katılıyor?

Akdeniz - 28.06.2022
SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 5 Mayıs Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 5 Mayıs Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Akdeniz - 05.05.2022
Bu akşam Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 17 Mart Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar bitti mi, final mi oldu?

Bu akşam Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 17 Mart Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar bitti mi, final mi oldu?

Akdeniz - 17.03.2022
Bu akşam Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 17 Mart Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar bitti mi, final mi oldu?

Bu akşam Barbaroslar var mı, yok mu, neden yok? 17 Mart Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar bitti mi, final mi oldu?

Akdeniz - 17.03.2022
Barbaroslar Akdenizin Kılıcı bu hafta yok mu, neden yok? 21 Nisan Perşembe Barbaroslar bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı bu hafta yok mu, neden yok? 21 Nisan Perşembe Barbaroslar bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Akdeniz - 21.04.2022
Özlenen Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Özlenen Özkan'ın uzmanlık alanları nedir?

Özlenen Özkan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Özlenen Özkan'ın uzmanlık alanları nedir?

Akdeniz - 26.07.2022

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