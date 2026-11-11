Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle ilik nakli olabilmek için biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid'in hikayesinde yeni bir gelişme yaşandı. Gerçek babasının Levent Kibrit olduğu ortaya çıkan genç, aylar sonra babasıyla birlikte Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. İkilinin birbirine benzerliği dikkat çekerken, babasının sözleri duygulandırdı.

  • Akdeniz anemisi nedeniyle ilik nakli bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz, biyolojik babasının Levent Kibrit olduğunu öğrenerek Kibrit soyadını aldı.
  • Hamid'in annesi Nihal Beyit, çocuğun soy bağını değiştirme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Hamid, babası Levent Kibrit, kardeşi Fahrettin ve babasının eşi Sibel ile birlikte Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayatı değişti. Akdeniz anemisi hastalığı nedeniyle ilik nakli bekleyen ve gerçek babasını bulmak için mücadele eden genç, aylar süren arayışın ardından Levent Kibrit'in oğlu olduğunu öğrendi. Hamid, babasının nüfusuna kaydedilerek Kibrit soyadını aldı.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM" DİYEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Kendisine yıllarca babalık yapan Mehmet Sağbaş'ın biyolojik babası olmadığını öğrenen Hamid, gerçek babasının kimliğini öğrenmek için Müge Anlı'ya başvurmuştu. Annesi Nihal Beyit'ten gerçeği açıklamasını isteyen genç, sağlık durumunun ciddiyetini "Ölmek istemiyorum" sözleriyle dile getirmişti.

ANNESİ TUTUKLANMIŞTI

Hamid'in biyolojik babasının kimliğinin araştırıldığı süreçte annesi Nihal Beyit hakkında çocuğun soy bağını değiştirme suçundan soruşturma başlatılmıştı. Beyit, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Annesinin gözaltında verdiği ifadeyle Hamid'in biyolojik babasının Levent Kibrit olduğu öğrenilmişti.

BABASIYLA BİRLİKTE CANLI YAYINA ÇIKTI

Gerçek babasının kimliğini öğrenerek yeni ailesine kavuşan Hamid, aylar sonra Müge Anlı'nın canlı yayınına babası Levent Kibrit, kardeşi Fahrettin ve babasının eşi Sibel Hanım ile birlikte katıldı. Baba ve oğlun yan yana görüntülenmesi üzerine aralarındaki benzerlik dikkat çekti.

"HIK DEMİŞ, BABASININ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"

Hamid ile babası Levent Kibrit'i yan yana gören Müge Anlı, "Hamid de hık demiş, babasının burnundan düşmüş" yorumunu yaptı. İzleyiciler de ikilinin birbirine benzerliğine dikkat çekerek "Aynı babası" ve "Babasının kopyası" ifadelerini kullandı.

"ALLAH BİZE HAMİD'İ GÖNDERDİ"

Canlı yayında konuşan Levent Kibrit'in sözleri ise duygusal anlara neden oldu. Daha önce bir evladını kaybettiğini anlatan Kibrit, "Allah bize Hamid'i gönderdi" dedi. Böylece yıllardır biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek isteyen Hamid, yeni ailesiyle birlikte kameraların karşısına geçmiş oldu.

İlgili Haberler
Müge Anlı'daki Hamid'in biyolojik babası ilk kez ortaya çıktıMüge Anlı'daki Hamid'in biyolojik babası ilk kez ortaya çıktı
Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
El Salvador ordusundan Haiti'de çetelere ağır darbe! 20 kişiyi öldürdüler

Çete liderinin evine gökten ölüm yağdı
93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı

93 yaşındaki kadını dolandırmaya kalktı, kapıya gelince hayatının şokunu yaşadı
Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var

Aziz Yıldırım'dan Emre Belözoğlu'na açık çek! Tek şartı var
Üst düzey yöneticiyi otelde böyle bastılar! İğrenç planı bozuldu

Üst düzey ismi otelde böyle bastılar! İğrenç plan son anda bozuldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAnazarbus :

Çok hasta, kurtulması için babasını arıyor tamam... anne soybağını değiştirmiş tamam... eee biyolojik baba ne diyor "Allah bize hamdiyi verdi mutluyum" ya Alllah aşkına ne aile koydunuz ne ahlak koydunuz millete

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü

En son mezarlık yolunda görüldü! Günlerdir tek bir iz bile yok
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Her vaazı olay oluyor! 'Silivri soğuktur' diyenlere yanıtı bomba

"Silivri soğuktur" diyenlere yanıtı bomba
Milli futbolcu Yusuf Sarı ameliyat oldu

Süper Lig'in yıldızı bıçak altına yattı
Apple CEO'su Tim Cook, Kapalıçarşı'dan 18 bin dolara halı aldı

Apple'ın patronu Kapalıçarşı'da paraya kıydı! Tek ürüne servet ödedi
Buse Terim yeniden diyete başladı! Günden güne eriyor

25 kilo vermişti, durmaya niyeti yok! Günden güne eriyor
Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha22

Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı dahil 3 tutuklama