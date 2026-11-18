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Mersin Ekonomi Zirvesi Aksiyon Değerlendirme Toplantısı, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın katılımıyla yapıldı. Akdeniz İhracatçı Birliklerinin ev sahipliğindeki toplantıda, zirvede belirlenen proje ve hedeflerin uygulama süreci değerlendirildi.

Toplantıya kamu kurumları, merkezi idare, iş dünyası, meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Mersin Ekonomi Zirvesi'nin yalnızca bir toplantı olmadığını, kentin ekonomik geleceğinin ortak akılla şekillendirildiği stratejik bir çalışma olduğunu söyledi.

380 SORUN, 70 PROJE BAŞLIĞI

Zirve öncesinde yaklaşık sekiz ay süren çalışmalarda sanayi ve teknoloji, tarım, turizm ve lojistik sektörlerinde arama konferansları düzenlendi. Bu çalışmalarda 380 sorun ve ihtiyaç tespit edildi; bunlar 70 temel sorun ve proje başlığı altında toplandı. Hazırlanan sektör raporları Ticaret Bakanlığına sunuldu.

İlgili bakanlık ve kamu kurumlarından yaklaşık 300 değerlendirme geldi. Taleplerin yüzde 95'e yakını olumlu karşılandı.

"HEDEF SOMUT SONUÇLAR ÜRETMEK"

Demiröz, zirvenin bundan sonraki aşamasının belirlenen projeleri hayata geçirmek olduğunu belirterek şunları söyledi: "Asıl başarı bir zirve düzenlemek değil; zirvede ortaya konulan hedefleri yatırıma, istihdama, üretime ve vatandaşımızın refahına dönüştürmektir."

Kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğine de değinen Demiröz, devletin yatırım ortamını güçlendirmesi, üretimin önündeki engelleri kaldırması ve iş dünyasının önünü açması gerektiğini ifade etti.

UYGULAMA SÜRECİ HIZLANDIRILACAK

Toplantıda, zirvenin ardından Valilik koordinasyonunda ve ilgili bakanlıkların desteğiyle yürütülen çalışmalar ele alındı. Ticaret Bakanlığına sunulan proje başlıkları görüşülürken iş dünyasının görüş ve önerileri alındı. Önceliklerin belirlenmesi ve projelerin uygulama sürecinin hızlandırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Demiröz, Mersin'in limanları, lojistik altyapısı, tarımsal üretimi, sanayisi ve turizmiyle önemli bir kalkınma merkezi olduğunu belirtti. Hedefin üretimi, yatırımı, istihdamı ve refahı artırmak olduğunu kaydetti.