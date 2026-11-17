Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, iklim kriziyle mücadelede Akdeniz'e kıyısı olan kentlerin ortak hareket etmesi gerektiğini belirterek, Muğla Deklarasyonu'nun somut projelere dönüştürülmesi çağrısında bulundu.

Aras, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da düzenlenen toplantılara katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen "Dirençli Bir Akdeniz için Kıyı Kentleri" oturumunda konuşan Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesinin iklim değişikliğiyle mücadele ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına yönelik çalışmalarını anlattı.

Akdeniz havzasındaki çevresel sorunların tek bir ülke ya da kentin çabasıyla çözülemeyeceğini belirten Aras, yerel yönetimler arasında güçlü ve sürdürülebilir işbirlikleri kurulmasının önemine dikkati çekti.

Akdeniz'in korunmasının kıyı kentlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Aras, "Denizlerimizin ve kıyılarımızın doğal yapısını korumak için Muğla'da yürüttüğümüz çalışmaları ve geleceğe yönelik hedeflerimizi uluslararası paydaşlarımızla paylaştık. Akdeniz'in sorunları ortak, çözümü de ortak mücadelede." ifadelerini kullandı.

Muğla Deklarasyonu için somut proje vurgusu

Aras, Muğla'da düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi'nde 50 tarafın imzasıyla kabul edilen Muğla Deklarasyonu'nun, Akdeniz kentleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Deklarasyonun iyi niyet açıklamasıyla sınırlı kalmaması gerektiğini ifade eden Aras, iklim değişikliğine uyum, kıyıların korunması ve sürdürülebilir kent politikaları alanlarında uygulanabilir projeler geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Antalya'daki programı kapsamında Akdeniz İklim Evi Vakfı Yönlendirme Komitesi Üst Düzey Toplantısı'na da katılan Aras, burada Muğla Deklarasyonu doğrultusunda atılabilecek adımların değerlendirildiğini bildirdi.

Su güvenliği, iklim krizine karşı dayanıklılık, yeşil dönüşüm ve iklim finansmanına erişim konularında ortak projeler geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Aras, "Muğla Deklarasyonu'nun Akdeniz kentleri arasında kalıcı bir işbirliğine dönüşmesi gerektiğini vurguladık. Artık yalnızca hedefler belirlemenin değil, birlikte somut projeler üretmenin önemini konuştuk." açıklamasında bulundu.

Aras, Nisan 2027'de Fas'ın Tanca kentinde düzenlenmesi planlanan MedCOP4 toplantısının da Akdeniz kentleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olacağını belirtti.

Kaynak: AA