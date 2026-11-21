Mersin Akdeniz Belediyesi Müfide İlhan Mahallesi'nde 1500 metrelik 3 sokağı yeniliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Müfide İlhan Mahallesi'nde bozulan yollarda başlattığı çalışmada 1500 metre uzunluğundaki 3 sokağı yenileyecek. Ekipler yollarda doldurma işlemi ve asfalt serimi yapıyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Müfide İlhan Mahallesi'nde bozulan yollarda çalışma başlattı.
Yollarda doldurma işlemi ve asfalt serimi yapan ekipler, 1500 metre uzunluğundaki 3 sokağı yenileyecek.
Kaynak: AA