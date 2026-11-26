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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'nın Bingazi Limanı'ndaki Rus gemisine düzenlediği saldırının ardından savaşın, Akdeniz'e yayılmaması gerektiğini söyledi.

Meloni, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 bütçesine ilişkin müzakerelerde bulunmak amacıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Libya'nın Bingazi Limanı'nda ve açıklarında iki gemiyi hedef almasının sorulması üzerine "Savaşın Akdeniz'e yayılmaması gerektiğine ve sıçramayacağına inanıyorum. Ukraynalı dostlarımızla ve ortaklarımızla bu konuda çok net olmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Meloni, Ukrayna'ya askeri yardım sağlanması meselesini Libya'daki saldırılarla ilişkilendirmediğini dile getirerek, "Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardımcı olmaya devam etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerektiğine inanıyorum. Ancak sınırlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini de savunmalıyız. Bu konuda (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile çok açık oldum ve olmaya devam etmeyi düşünüyorum." diye konuştu.

Bu arada Meloni, AB bütçesi konusunda çözümden henüz çok uzakta olduklarını da söyledi.

Libya'nın doğusunda, Bingazi kentindeki limanda demirli Rus ordusuna ait bir gemi ile kent açıklarındaki Malta bandıralı bir ticari gemi 22 Kasım'da insansız deniz araçlarıyla (İDA) hedef alınmış, sağlık kaynakları limandaki saldırıda 10 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından İDA saldırılarının görüntülerini paylaşarak saldırıların arkasında Kiev'in olduğu haberlerini doğrulamıştı.

Kaynak: AA