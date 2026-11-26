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Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, parklar ve yeşil alanlardaki yapıların duvarlarını resim ve boyama çalışmalarıyla renklendiriyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince umumi tuvalet, müştemilat ve uygun görülen benzeri yapıların duvarına, çocuk ve doğa figürleri ile çeşitli canlıları konu alan çalışmalar resmediliyor.

Çalışmalar kapsamında, Özgür Çocuk, Madımak, Gazi Hasan Genç ve Şehit Emre Öztürk parklarının duvarları çeşitli resim ve boyama faaliyetleri ile süslendi.

Kaynak: AA