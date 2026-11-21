Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla panel düzenledi.

Belediyenin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce organize edilen panele katılanlara, çocuk haklarının korunması konusunda bilgi aktarıldı.

Risk altındaki çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin değerlendirildiği etkinlikte, uzmanların görüşlerine yer verildi.

Panel moderatörü uzman psikolog Duygu Ateş, çocukların ruhsal gelişim süreçlerinin doğru anlaşılması, yaşadıkları güçlüklerin erken fark edilmesi ve ihtiyaç duydukları profesyonel desteğin zamanında sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA