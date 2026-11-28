Zonguldak'ta balıkçılar, Ege ve Akdeniz'de görülen mavi yengeci canlı olarak yakaladı. Son iki yıldır Karadeniz'de de bu türe rastladıklarını belirten balıkçılar, mavi yengecin Marmara Denizi'nden Karadeniz'e geçmiş olabileceğini ifade etti.

Zonguldak'ta denizcilik faaliyetlerini sürdüren Şendoğan Arık ve Batur Hamarat, yakaladıkları mavi yengeci cep telefonuyla görüntüledikten sonra yeniden doğal ortamına bıraktı. Geçen yıl da aynı türe rastlayan balıkçılar, bu yıl yakaladıkları yengecin daha iri olduğunu söyledi.

"Karadeniz'de farklı türlerle karşılaşıyoruz"

Saros Körfezi ve Ege Denizi'nde rastlanan mavi yengecin son yıllarda Marmara Denizi'nde de görüldüğünü anlatan Şendoğan Arık, Karadeniz'de farklı deniz canlılarıyla karşılaşmaya başladıklarını söyledi. Denizlerdeki ekolojik dengenin değiştiğini düşündüklerini ifade eden Arık, "İki senedir Karadeniz'de ara ara rastlıyoruz. Bazen böyle çıkartıyoruz, görsel amaçlı bir video çekip bırakıyoruz. Ege'de yoğun olarak avlanan sarpa balığı şu anda Karadeniz'de sık olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

"Marmara'dan Karadeniz'e geçtiğini düşünüyoruz"

Batur Hamarat ise Zonguldak dışında Karadeniz'in farklı bölgelerinde de mavi yengeçlerin balıkçıların ağlarına takıldığını belirtti. Hamarat, "Geçen sene bir tane daha denk gelmiştik, onun da videosunu çekmiştik. Bu sene denk gelen mavi yengeç epeyce de büyüktü. Canlı olarak yakaladık, çekimini yaptık. Daha sonra suya geri bıraktık. Marmara'da avcılık yapan arkadaşlarımız, o popülasyonun Marmara'da da arttığını söylüyorlar. Büyük ihtimalle Marmara bölgesinden bize doğru ilerliyorlar" diye konuştu.

Deniz canlılarının korunması gerektiğini ifade eden Hamarat, "Her şekilde doğayı da korumakla mükellefiz. Yeter ki burada yaşayabilsin, üreyebilsin, çoğalabilsin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı