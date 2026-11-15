KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü... Destici: 'Akdeniz’de şanlı ay yıldızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşama irademiz daim olsun'

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(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Türklüğünün Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Akdeniz'de şanlı ay yıldızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşama irademiz daim olsun" dedi.

Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü, yıllar boyu varlığına kasteden Rum saldırıları ve katliamları karşısında toprağını terk etmemiş, kimliğinden asla vazgeçmemiş, hür yaşama iradesini nihayet devletle taçlandırmıştır. 15 Kasım 1983, Kıbrıs Türkünün bağımsızlığını bütün dünyaya duyurduğu tarihi bir gündür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, şehitlerimizin emaneti, Kıbrıs Türkünün hürriyetinin ve geleceğinin teminatıdır. Bu emanete sahip çıkmak, devletimizin ve milletimizin ortak sorumluluğudur. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü esas alan iki devletli çözümün kararlılıkla savunulması, KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için yürütülen mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Büyük Birlik Partisi olarak Kıbrıs milli davamıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Kardeşlerimize uygulanan haksız ambargoların ve tecridin son bulması için her platformda sesimizi yükselteceğiz. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden, Türk askerinin adadaki varlığından taviz verilmesine asla rıza göstermeyeceğiz.

Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden mücahit gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 43. yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Türklüğünün Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Akdeniz'de şanlı ay yıldızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşama irademiz daim olsun."

Kaynak: ANKA