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Akdeniz Belediyesi ile Yeşilay Mersin Şubesi işbirliğinde dijital bağımlılıkla mücadeleye yönelik seminer düzenlendi.

Belediyenin açıklamasına göre, Akdeniz Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde, dijital teknolojilerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının yol açabileceği sorunlar, bağımlılığın belirtileri ve bireyin yaşamına etkilerine yönelik katılımcılara bilgi verildi.

Dijital bağımlılığın önlenmesi ve sağlıklı teknoloji kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik uzman görüşlerine yer verilen programda, teknoloji kullanımına süre sınırı getirilmesi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve çocukların sosyal ve fiziksel aktivitelere yönlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay İl Formatörü Melek Altuğ Güneş, internet, sosyal medya, dijital oyunlar ve akıllı telefonların kontrolsüz kullanımının çeşitli riskler oluşturabileceğini ifade etti.

Dijital bağımlılığın erken dönemde fark edilmesinin önemini belirten Güneş, ailelerin çocuklarının teknoloji kullanım alışkanlıklarını takip etmesi, sağlıklı iletişim kurması ve bilinçli teknoloji kullanımını teşvik etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA