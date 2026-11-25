Aydın'ın Kuşadası ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan Akdeniz Foku kıyı kesimlerde ve marinada gezip ilçeyi mesken tuttu.

Özellikle havanın sakin olduğu günlerde ve insan hareketliliğinin az olduğu saatlerde, nesli kritik derecede tehdit altında bulunan bir Akdeniz foku (Monachus monachus) Kuşadası Marina'nın misafiri oluyor.

Dünyada yaklaşık 900, Türkiye kıyılarında ise 120 kadar Akdeniz fokunun kaldığı tahmin edilirken, Kuşadası'ndaki fok da besinin bol olduğu ve avlanmanın kolaylaştığı marina bölgesine sık sık uğruyor. Kemerönü mevkiindeki bir mağarada yaşadığı bilinen Akdeniz foku, Kuşadası Marina'dan Pamucak sahiline kadar uzanan kayalık kıyı bölgelerini beslenme amacıyla kullanıyor.

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Kuşadası'ndaki Akdeniz foku için en önemli tehditlerden biri habitat tahribatıdır. Bu nedenle fokun beslenme ve yaşam alanlarını oluşturan kıyıların korunması, bu alanlara müdahale edilmemesi ve doğal yapılarının bozulmadan bırakılması büyük önem taşıyor. Ancak son yıllarda, başta Akdeniz foku olmak üzere yaklaşık 400 bitki türünün tespit edildiği, çok sayıda kuş ve memeli türüne ev sahipliği yapan Kemerönü mevkiindeki doğal alanlarda meydana gelen yapılaşmalar ciddi tahribatlara neden olmuştur. Yapılaşma baskısı altında kalan bu alanların çevresindeki doğal dokunun, yeşil alanların ve kıyısal peyzajın bütünlüğü korunmalı; bölge, özel koruma statüsüyle güvence altına alınmalıdır. Her ne kadar bazı bölümleri tahribata uğramış olsa da büyük ölçüde doğallığını koruyan Kemerönü, Kuşadası'nda yapılaşmadan korunması gereken en önemli hassas kayalık kıyı habitatlarından biridir. Bu eşsiz alanın geleceği için tüm ilgili kurumların gerekli duyarlılığı göstermesi ve koruma yönünde sorumluluk alması gerekmektedir. Kent merkezine yakın, hatta kentin içinde sayılabilecek bir bölgede, dünyada nesli kritik derecede tehlike altında bulunan bir türün yaşamını sürdürmesi; çevresinde Caretta caretta (iribaşlı deniz kaplumbağası), Chelonia mydas (yeşil deniz kaplumbağası) ve yunusların dolaşması, Kuşadası'nın denizel biyoçeşitlilik açısından ne kadar zengin bir doğal mirasa sahip olduğunun göstergesidir. Önemli olan, bu zenginliği ve bölgenin doğal peyzaj bütünlüğünü koruyarak gelecek nesillere aktarabilmektir. Bunun için başta kamu kurumları ve yerel yönetimler olmak üzere, sivil toplum örgütlerine ve toplumun tüm kesimlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Doğal alanları kaybetmeden önce korumak, kaybettikten sonra geri kazanmaya çalışmaktan çok daha değerlidir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı