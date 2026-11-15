Shell, Mısır'da Mina West sahasında günlük 160 milyon fit küp gaz üretimine başladı

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(ANKARA) - Enerji şirketi Shell, Mısır'ın Akdeniz'deki Mina West doğal gaz sahasında üretime başladığını açıkladı. Günlük 160 milyon fit küp (yaklaşık 4,53 milyon metreküp) doğal gaz üretim kapasitesine ulaşabileceği tahmin edilen sahanın, Mısır'ın azalan yerli doğal gaz üretimine katkı sağlaması bekleniyor.

Batı medyasında yer alan haberlere göre, Shell'in Mısır'daki iştiraki Shell Egypt, Akdeniz'de bulunan Mina West doğal gaz sahasında üretime başlandığını duyurdu. 2023 yılında Kuzey El-Amriya imtiyaz bölgesinde keşfedilen sahanın, günlük 160 milyon fit küp (yaklaşık 4,53 milyon metreküp) doğal gaz üretim kapasitesine ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Shell, Mina West sahasının mevcut Batı Delta Derin Deniz (West Delta Deep Marine) altyapısına bağlanması sayesinde projenin daha kısa sürede tamamlandığını bildirdi. Sahanın işletmecisi olan Shell, projede yüzde 60 paya sahip bulunurken, kalan yüzde 40'lık pay Kuveyt Yabancı Petrol Arama Şirketi'nin (KUFPEC) bir iştirakine ait.

MISIR'IN DOĞAL GAZ ÜRETİMİ 2021'E GÖRE YÜZDE 48 AZALDI

Ortak Kuruluşlar Veri Girişimi'nin (JODI) verilerine göre, Mısır'ın doğal gaz üretimi ağustos ayında yaklaşık 112,6 milyar fit küp (yaklaşık 3,19 milyar metreküp) olarak gerçekleşti. Bu miktar, Ağustos 2021'de kaydedilen yaklaşık 214,7 milyar fit küplük (yaklaşık 6,08 milyar metreküp) üretime kıyasla yüzde 48'lik düşüşe işaret etti. Mısır'ın doğal gaz üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre de yaklaşık yüzde 10,5 azaldı.

Kaynak: ANKA