Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yayımladığı bültene göre kuvvetli rüzgar uyarısı 22 Kasım Pazar sabahı saat 06.00'ya kadar geçerli. Bu sürede rüzgar, yurdun iç ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esecek. Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

RÜZGAR NE ZAMAN BİTECEK?

MGM'nin 973 sayılı bülteni 21 Kasım saat 06.00 ile 22 Kasım saat 06.00 arasını kapsıyor ve kuvvetli rüzgar uyarısı da bu süre için verildi. Pazar ve sonraki günler için bültende bir rüzgar uyarısı yok. Rüzgarın o günlerde nasıl seyredeceği, MGM'nin her sabah yenilediği tahminle belli olacak.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI HANGİ BÖLGELERDE?

Uyarı Marmara'nın güneyini, İç Ege'yi, Akdeniz'in iç kesimlerini, İç Anadolu'yu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerini ve Doğu Anadolu'yu kapsıyor. Bölge tahminlerine bakınca İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun genelinde kuvvetli rüzgar bekleniyor; Marmara'da bu durum yalnız bölgenin güneyi için geçerli. MGM, rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

DENİZLERDE FIRTINA VAR MI?

Var. Bültende Karadeniz, Marmara ve Akdeniz için fırtınamsı rüzgar uyarısı yer alıyor. Batı Karadeniz'in doğusunda gece saatlerinde, Akdeniz'de ise öğleden sonra rüzgarın yer yer 7 kuvvetine çıkması bekleniyor. Marmara'da da öğle saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde rüzgar tahmin ediliyor. Karadeniz ve Akdeniz'de dalga boyu 1-2 metre, yer yer 2,5 metre olacak.

SAATTE 40-60 KİLOMETRE RÜZGAR NE DEMEK?

Bu hız, Beaufort ölçeğinde 6 ve 7 kuvvetine denk geliyor. 6 kuvvetinde büyük ağaç dalları sallanır ve şemsiye kullanmak zorlaşır; 7 kuvvetinde ağaçların tamamı sallanır, rüzgara karşı yürümek güçleşir. Meteorolojide 7 kuvvetindeki rüzgara "fırtınamsı rüzgar", 8 kuvvetindekine "fırtına" deniyor.

RÜZGAR NASIL OLUŞUR?

Rüzgar, havanın yüksek basınçlı alanlardan alçak basınçlı alanlara doğru akmasıyla oluşur. İki bölge arasındaki basınç farkı büyüdükçe rüzgar da hızlanır. Rüzgarlar estikleri yöne göre ad alır: güneybatıdan esene lodos, kuzeydoğudan esene poyraz denir.

YAĞIŞ UYARISI DA VAR MI?

Evet. MGM aynı bültende kuvvetli yağış uyarısı da yaptı. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Hatay kıyıları, Osmaniye, Kahramanmaraş, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Yozgat, Sivas, Bingöl ve Muş çevreleri ile Ankara, Eskişehir ve Kırıkkale'nin kuzey ilçelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Kurum ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece düşecek.