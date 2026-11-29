Manavgat'ta trafo yangınında 80 metrekarelik ekipman zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ve Akdeniz Elektrik saha ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 80 metrekare alandaki ekipmanlar zarar gördü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dikmen Mahallesi'ndeki elektrik trafosunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Akdeniz Elektrik saha ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 80 metrekare alandaki ekipmanlar zarar gördü.
Kaynak: AA