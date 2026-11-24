İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile telefon görüşmesinde, Libya'nın Bingazi limanı ve açıklarında Rus gemilerine yönelik askeri operasyondan endişe duyduğunu bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Tajani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna hükümetinin üstlendiği Libya'nın doğusunda gerçekleştirilen son askeri operasyonlara ilişkin endişelerini dile getirdi. Tajani, Ukraynalı mevkidaşına, Rusya ile yaşanan çatışmanın Akdeniz'e de yayılmasını önlemek için İtalya'nın çalışmalarını sürdürmesinin ne kadar önemli olduğunu vurguladı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Tajani'nin Sybiha'ya İtalya olarak Libya'nın egemenliğine saygı gösterilmesi, ülkenin istikrarı, birliği ve egemenliği için çalışmaların sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler'in (BM) faaliyetlerine tam destek verilmesinden yana olduklarını da aktardığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"Tajani ayrıca, İtalya'nın diplomatik girişimlerinin, Ukrayna'nın savunulmasını adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasını sağlayacak süreç doğrultusunda desteklemeyi sürdüreceğini muhatabına teyit etti."

İtalyan bakan, dün resmi temaslarda bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İtalyan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bingazi açıklarında yaşanan olaydan ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın Akdeniz'e taşınmasından endişe duyduğunu ifade etmişti.

Tajani ayrıca Bingazi'deki saldırıya dair kendilerinin önceden bir şey bilmediklerini de belirterek, "Kesinlikle hiçbir şey bilmiyorduk, Ukraynalılara hiçbir destek vermedik; her şeyi kendileri, bize haber vermeden yaptılar. Barışı inşa etmek ve savaşın Akdeniz'e yayılmasını önlemek için çalışıyoruz, bu savaş çok fazla soruna yol açıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan basınına göre Kiev'in operasyonu Roma'da "rahatsızlık" yarattı

Corriere della Sera gazetesinin haberinde, İtalya kıyılarından birkaç yüz kilometre uzaklıktaki bu askeri operasyonun Roma'da "rahatsızlık" yarattığı ifade edildi.

Haberde, İtalya'nın Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Kiev'e askeri yardımlar gönderdiğine ve Moskova'ya yönelik yaptırımlara katıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunları yapan ülke, sadece Dışişleri Bakanı'nın açıklamasıyla (saldırıyı) kınamasını dile getirmekle kalmadı; bu sözlerin satır aralarında, belki de resmi olmayan kanallar aracılığıyla, duyduğu rahatsızlığı da gizlemedi. (Başbakan) Giorgia Meloni ise sessiz kalmayı tercih etti. Ancak bu sessizlik, söyleyecek bir şeyi olmadığı için değil, Başbakanlığın değerlendirmesine göre 'kabul edilemez' olarak nitelendirilen mevcut tabloyu daha da kötüleştirmemek içindi."

La Stampa gazetesinin haberinde de Ukrayna'nın Libya ve civarındaki bu tür faaliyetlerinin, İtalya açısından büyük problem olabileceği belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 23 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya açıklarında Rus kuru yük gemisi "MV ANGARA" ile Rus donanmasına ait "Merkuriy" korvetine saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA