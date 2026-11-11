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EKODOSD'un Kuşadası'ndaki deniz kaplumbağası çalışmaları Yunanistan'da anlatıldı

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EKODOSD'un Kuşadası'ndaki deniz kaplumbağası çalışmaları Yunanistan'da anlatıldı
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EKODOSD'un Kuşadası'ndaki çalışmaları, Yunanistan'da düzenlenen 8. Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu'nda anlatıldı. Çalışmada, iribaşlı deniz kaplumbağası yuvalarındaki artış ve Kuşadası kıyılarının genç kaplumbağalara gelişim habitatı olabileceği belirtildi.

EKODOSD'un Kuşadası ve çevresinde deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar, Yunanistan'da düzenlenen 8. Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu'nda uluslararası bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde deniz kaplumbağalarının korunması ve yaşam alanlarının belirlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, uluslararası bilimsel platformda gündeme geldi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından gönüllülerle birlikte gerçekleştirilen çalışmalar, Yunanistan'da düzenlenen 8. Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Sempozyumu'nda sunuldu. 9-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Yunanistan'ın Marathon kentinde gerçekleştirilen sempozyumda, Kuşadası ve çevresinde yürütülen bilimsel çalışmalar, EKODOSD'un bilim danışmanı ve Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan tarafından anlatıldı. Sunumda, son yıllarda bölgede düzenli olarak gözlemlenen ve sayıları artış gösteren iribaşlı deniz kaplumbağası (Caretta caretta) yuvalarına dikkat çekildi. Kuşadası kıyılarındaki denizel alanın genç deniz kaplumbağaları için bir gelişim habitatı olabileceği değerlendirmesi de bilim dünyasıyla paylaşıldı. Bölgede karaya vuran deniz kaplumbağalarından alınan örneklerle gerçekleştirilen genetik çalışmalar da sunumun önemli başlıkları arasında yer aldı. Araştırmalar sonucunda Kuşadası'nın farklı genetik popülasyonlara ait deniz kaplumbağalarının buluşma noktası olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Kuşadası ve çevresinde gönüllülerle birlikte yürütülen koruma çalışmalarının uluslararası bir sempozyumda paylaşılmasının önemine dikkat çekerek, bilim danışmanı Prof. Dr. Oğuz Türkozan'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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