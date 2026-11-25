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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "süper güçlerin" kuralları kendi çıkarlarına göre yeniden yazmaya çalıştığını söyledi.

Kallas, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Akdeniz için Birlik (AiB) 11. Bölgesel Forumu'nda konuştu.

Dünyanın ve güvenlik ortamının değiştiğine dikkati çeken Kallas, uluslararası ilişkilerde baskı ve güç politikalarının giderek öne çıktığını belirtti.

Kallas, "Süper güçlerin kuralları kendi çıkarlarına göre yeniden yazmaya çalıştığını görüyoruz." dedi.

Bu gelişmelere rağmen ülkelerin birlikte hareket ettiklerinde daha güçlü olduklarını vurgulayan Kallas, bölgesel işbirliğinin önemine işaret etti.

AiB'nin ülkelerin karşılaştıkları ortak sorunların çözümünde önemli bir platform olduğunu belirten Kallas, "Akdeniz için Birlik, ülkelerin mevcut zorluklara rağmen değil, tam da bu zorluklar nedeniyle aynı masa etrafında bir araya gelmelerinin bir örneğidir." diye konuştu.

Kallas, zorlu dönemlerde işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu belirterek, AB'nin Akdeniz ülkeleriyle ortak çalışmalarını güçlendirmeye kararlı olduğunu kaydetti.

"Güvenli ve istikrarlı bir Suriye bütün bölgenin çıkarına"

Suriye'ye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kallas, geçen yıl ülkenin yeniden AiB'ye katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını hatırlattı.

O tarihten bu yana AB'nin Suriye'ye yönelik desteğinin arttığını belirten Kallas, güvenlik alanındaki işbirliğinin de ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Kallas, "Güvenli ve istikrarlı bir Suriye, bütün bölgenin çıkarınadır." dedi.

Akdeniz ülkelerinin deniz güvenliği, göç ve insan kaçakçılığı gibi ortak sorunlarla karşı karşıya olduğuna işaret eden Kallas, bu sorunların hiçbir ülke tarafından tek başına çözülemeyeceğini belirtti.

Kallas, Akdeniz bölgesindeki güvenlik ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi için ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA