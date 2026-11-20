Filistin Dışişleri Bakanı Farsin Ağabekyan Şahin, İsrail'de geçen ay yapılan genel seçimlerin ardından bu ülkenin Filistin'e yönelik politikalarında da değişiklikler görmeyi umduklarını belirterek "İsrail tarafında, gelip 'Barış için ortaklık kuralım' diyecek bir muhatap görmek istiyoruz." dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsünün Napoli kentinde ev sahipliği yaptığı MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılan Şahin, burada AA muhabirine gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'de 27 Ekim'deki genel seçimlerin ardından beklentileri sorulan Şahin, "İsrail tarafında, gelip 'Barış için ortaklık kuralım' diyecek bir muhatap görmek istiyoruz. Onların savaş ve güvensizlik paradigmasından uzaklaşarak, barış yaklaşımına yönelmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Duvarın diğer tarafındaki acı çeken insanları, Filistinlileri görmelerini istediklerini kaydeden Şahin, "Filistinliler olarak hiçbir yere gitmeyeceğimizi anlamalarını istiyoruz. 5 milyon Filistinli yerinden edilmeyecek. Biz daha önce yerinden edilme deneyimini yaşadık, bunu bir daha yaşamayacağız." diye konuştu.

Filistinli bakan, topraklarında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

İsrail'deki seçimlerin ardından umudunu koruduğunu söyleyen Şahin, "Çünkü değişim görmek istiyoruz. Sorun şu ki, sadece yüzlerin değişmesi, politikaların da değişeceği anlamına gelmiyor. Ancak yeni yüzlerle birlikte politikalarda da bazı değişiklikler görmeyi umuyoruz." dedi.

Şahin, yeni kurulacak hükümetin politika değişikliğine gidip gitmemesinin temel unsur olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Politika değişmediği takdirde, mevcut İsrail hükümetinin uyguladığına benzer tedbirlerin sadece daha güzel bir ambalajla sunularak devam ettiğini görmeye devam edeceğiz. Biz bunu istemiyoruz. Gidişatı değiştirmek ve 'Artık yeter' demek istiyoruz. İsrail'in barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için komşularının barış ve güvenliğinin de bir zorunluluk olduğunu anlaması gerekir."

"Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor"

Gazze'deki durumun sorulması üzerine Şahin, "Gazze'deki durum son derece vahim. İnsanlar, Gazze'den gelen akıl almaz manzaralara tanık oldular. Çocuklar sular altında kaldı. Çadırlar yerle bir oldu. Yıkım halen devam ediyor. Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, bu gidişatın durdurulması gerektiğini ve insanların Filistinlilerin çektiği acılara alıştığını belirterek "Filistinliler acı çekmeye ve buna karşı dirençli olmaları beklenen insanlar olarak tanımlanmaya devam etmemeli. Biz 'dirençli' olmak istemiyoruz. Biz özgür olmak istiyoruz. Hepsi bu." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin desteğine de değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye, tüm siyasi platformlarda Filistinlilerin yanında yer alıyor. İnsani yardım ve kalkınma yardımları sağlıyor. Kudüs'ün İslami ve Hristiyan kimliğinin korunması konusunda kentte önemli çalışmalar yürütüyor. Ayrıca arabuluculuk çabalarına da katkıda bulunuyor. Türkiye, arabuluculuk yapan ülkeler arasında yer aldı. Türkiye'nin aynı desteği sürdürmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA