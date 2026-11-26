MGK, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Akdeniz'e de sirayet etmesinden endişe ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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MGK, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'den sonra Akdeniz'e de yayılmasından endişe duyulduğunu bildirdi. Türkiye'nin, barış ortamının bir an önce sağlanması için ilgili tüm taraflarla temaslarını sürdüreceği ifade edildi.
MGK: Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'in ardından Akdeniz'e de sirayet etmesinden duyulan endişe dile getirildi, Türkiye'nin barış ortamının bir an evvel tesis edilmesi için ilgili tüm taraflar nezdinde temaslarını sürdüreceği kaydedildi
Kaynak: AA