Mersin'de 'Her Mahalle Bir Mersin' projesinde 12 kurum vatandaşla buluştu

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Mersin Valiliğince hazırlanan "Her Mahalle Bir Mersin" projesi kapsamında kamu kurumlarının yetkilileri vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Akdeniz ilçesindeki Gazipaşa Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde 12 kurumun kurduğu stantlarda vatandaşlara kurumların çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Programda vatandaşlardan gelen talep ve öneriler dinlendi, öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Mersin Valisi Atilla Toros, okul bahçesindeki alanda hem mahalle sakinleri hem de vatandaşlarla istişare toplantısı yaptı.

Vali Toros, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında eğitimden sosyal hizmetlere, sağlıktan güvenliğe kadar birçok alanda hareket edildiğini söyledi.

Kentteki kamu kurumlarının burada vatandaşlara doğrudan kendilerini ifade etme şansı bulduğunu dile getiren Toros, şöyle konuştu:

"Kamu kurum ve kuruluşlarımız hizmetlerini gerektiği gibi hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Mahallelerimizde doğrudan bunları anlatma, doğrudan vatandaşlarla buluşturma imkanını bulabildiğimiz için memnun oluyoruz."

Toros, proje kapsamında vatandaşların ve mahallelerin sorunlarını dinlediklerini belirterek, bu çalışmanın şu ana kadar ciddi faydasını gördüklerini ifade etti.

Proje kapsamında kentteki diğer mahallelerde de etkinliklerin yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA