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Isparta'da 30 Kasım elektrik kesintisi hangi mahallelerde yaşanacak, Isparta'da elektrikler ne zaman gelecek? Akdeniz EDAŞ'ın duyurduğu planlı kesintiler, kesinti saatleri, nedenleri ve elektriklerin ne zaman geleceğine ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

30 KASIM 2026 ISPARTA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akdeniz EDAŞ'ın duyurusuna göre 30 Kasım 2026 Pazartesi günü Isparta'nın merkez ve dört ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler; bakım, yatırım ve direk deplase çalışmaları nedeniyle yapılacak.

ISPARTA MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.00-16.00: Fatih Mahallesi'nde deplase çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

09.00-16.00: Kuleönü Köyü Okul Mahallesi 105. Sokak ve Kara Toprak Mevkii'nde bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek.

EĞİRDİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.00-16.00: Tepeli Köyü'nün tamamında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

GELENDOST ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.00-10.00: Afşar Köyü'nün tamamı ve Afşar Küme Evleri'nde bakım çalışması nedeniyle yaklaşık 1 saatlik elektrik kesintisi yaşanacak.

KEÇİBORLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.00-16.30: Yatırım çalışması nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'nde Cengiz Topel ve Oruç Reis sokakları çevresi ile Yaşar Doğu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacak. Hasanbey Mahallesi Oğuzhan çevresi ile Yukarı Mahalle'de Bahar Sokak, Mehmet Akif Sokak, Sandıklı ve Ulubatlı Hasan bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

ŞARKİKARAAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ

09.00-16.00: Yatırım çalışması nedeniyle Alçıklar Mahallesi 1830 Şatır Harmanı, Aşağıkale Mahallesi 1533. Sokak, Kerkük Mahallesi 122. Şehit Jandarma Teğmen Kenan Çaylı Caddesi ile 1842 ve 1843. sokaklar ve Ulvikale Mahallesi'nde 1830 Şatır Harmanı ve 1831. Sokak bölgelerinde elektrik verilemeyecek.

09.00-16.00: Bakım çalışması nedeniyle Göksöğüt Köyü'nün Aşağı ve Yeni mahalleleri ile ilçe merkezinde Aşağı Mahalle'nin Cengiz Topel ve Fevzi Çakmak çevresi, Yeni Mahalle ve Yukarı Mahalle'de elektrik kesintisi yaşanacak.

ISPARTA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Akdeniz EDAŞ'ın duyurusuna göre kesintilerin büyük bölümünün saat 16.00'da sona ermesi planlanıyor. Gelendost'taki kesintinin saat 10.00'da, Keçiborlu'daki kesintinin ise saat 16.30'da tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların planlanandan erken bitmesi halinde elektrikler duyurulan saatten önce de gelebiliyor.

1 VE 2 ARALIK'TA DA KESİNTİ VAR

Akdeniz EDAŞ, Isparta'da 1 ve 2 Aralık tarihlerinde de planlı kesintiler yapılacağını duyurdu. Bu kesintiler merkezde Kayıköy, Deregümü, Pirimehmet ve Vatan mahalleleri ile Eğirdir, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yenişarbademli ve Yalvaç'taki bazı mahalle ve köyleri kapsıyor.

ISPARTA ELEKTRİK KESİNTİSİ NASIL SORGULANIR?

Isparta'daki planlı ve arıza kaynaklı elektrik kesintileri, Akdeniz EDAŞ'ın resmi internet sitesindeki kesinti sorgulama ekranından öğrenilebiliyor. Vatandaşlar il, ilçe ve mahalle seçerek bölgelerindeki kesintinin başlangıç ve bitiş saatlerini görüntüleyebiliyor. Kesinti bilgilerine e-Devlet üzerinden de ulaşılabiliyor.

ELEKTRİK ARIZA HATTI KAÇ?

Elektrik kesintisi ve arıza bildirimleri için 186 numaralı elektrik arıza hattı aranabiliyor. Arıza hattı, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Vatandaşlar, kesintinin süresi ve elektriğin ne zaman geleceği konusunda da bu hattan bilgi alabiliyor.

ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

Planlı kesinti yapılacak bölgelerde yaşayan vatandaşların, kesinti öncesinde cep telefonu, şarjlı fener ve taşınabilir şarj cihazlarını şarj etmesi öneriliyor. Elektrikli ev aletlerinin fişten çekilmesi, elektrik geldiğinde yaşanabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı cihazların zarar görmesini önlüyor. Buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarının kesinti süresince mümkün olduğunca açılmaması da gıdaların bozulmasının önüne geçiyor.