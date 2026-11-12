Tehlikeli Miras filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Tehlikeli Miras filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Film ekrana geldikçe "Tehlikeli Miras filmi nerede çekildi?", "Ne zaman çekildi?" ve "Oyuncuları kim?" soruları da merak ediliyor. İşte Tehlikeli Miras filmi hakkında bilinmesi gerekenler.

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tehlikeli Miras filminin çekimleri 2007 yılında gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 hafta süren çekimler, aynı yılın aralık ayında Hong Kong'da tamamlandı. Film, 17 Aralık 2008'de Fransa ve Belçika'da vizyona girdi. Türkiye'de ise 23 Ocak 2009'da sinemalarda gösterime girdi.

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tehlikeli Miras filminin çekimleri Hong Kong, Malta ve İtalya'nın Sicilya Adası'nda yapıldı. Çekim planına göre ekip, 10 haftasını Hong Kong'da, 4 haftasını Malta'da ve 1 haftasını Sicilya'da geçirdi.

Hong Kong: Filmin yaklaşık yarısı Hong Kong'da geçiyor. Şehrin merkezindeki Central ve Mong Kok bölgeleri, filmin önemli sahnelerine ev sahipliği yaptı. Film ekibinin Hong Kong'daki bazı aksiyon sahnelerini, resmi izin olmadan küçük bir ekiple çektiği biliniyor. Filmde görülen W Grubu'nun Hong Kong limanındaki görkemli genel merkezi ise bilgisayar efektleriyle oluşturuldu.

Malta: Akdeniz'deki ada ülkesi Malta, filmin Avrupa'da geçen pek çok sahnesinde kullanıldı.

Sicilya: Largo'nun gençlik yıllarının geçtiği Hırvatistan kıyıları ve adalara ait sahnelerin bir bölümü, Sicilya'nın batısındaki Scopello bölgesinde çekildi. Filmde manastır olarak görülen yapının, Scopello'daki eski bir ton balığı işleme tesisi olduğu belirtiliyor.

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİNİN KONUSU NE?

Dünyanın en büyük finans imparatorluklarından birini sıfırdan kuran milyarder Nerio Winch, Hong Kong'da yatında şüpheli bir şekilde ölür. Bu ölüm, Winch'in kurduğu W Grubu'nun yönetim kurulunda entrikalarla dolu bir iktidar savaşını başlatır. Yönetim kurulu üyeleri, Nerio Winch'in herkesten sakladığı ve yıllar önce bir yetimhaneden evlat edindiği Largo adında bir oğlu olduğunu öğrenince şaşkına döner. Maceraperest, asi ve savaşçı bir ruha sahip olan Largo, babasının ölüm haberini Brezilya'da bir hapishanede alır. Largo, hem babasının ölümünün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak hem de miras kalan imparatorluğu korumak için babasının acımasız düşmanlarına karşı amansız bir mücadeleye girişir.

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Tomer Sisley: Largo Winch

Kristin Scott Thomas: Ann Ferguson

Miki Manojlovic: Nerio Winch

Mélanie Thierry: Léa / Naomi

Karel Roden: Mikhail Korsky

Gilbert Melki: Freddy

Anne Consigny: Hannah

Bojana Panic: Melina

Benedict Wong: William Kwan

Steven Waddington: Stephan Marcus

Radivoje Bukvic: Goran

Elizabeth Bennett: Bayan Pennywinkle

Nicolas Vaude: Gauthier

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Fransız yönetmen Jérôme Salle oturdu. Senaryoyu Julien Rappeneau ve Jérôme Salle birlikte kaleme alırken, yapımcılığını Philippe Godeau üstlendi. Filmin müzikleri, Oscar ödüllü besteci Alexandre Desplat imzası taşıyor. Görüntü yönetmenliğini ise Denis Rouden yaptı.

TEHLİKELİ MİRAS HANGİ ÇİZGİ ROMANDAN UYARLANDI?

Tehlikeli Miras, Jean Van Hamme ve Philippe Francq'ın yarattığı Belçika çizgi romanı Largo Winch'ten uyarlandı. Senaryo, çizgi roman serisinin ilk dört albümünden serbestçe uyarlanarak hazırlandı. Filmin orijinal adı Largo Winch, ABD'deki adı ise The Heir Apparent: Largo Winch.

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİ KAÇ ÖDÜLE ADAY OLDU?

Belçika, Fransa ortak yapımı olan Tehlikeli Miras, 2012 Saturn Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film dalında aday gösterildi. Yaklaşık 1 saat 48 dakika süren film, dünya genelinde 17 milyon doları aşan gişe hasılatı elde etti.

TEHLİKELİ MİRAS FİLMİNİN DEVAMI VAR MI?

Evet, Tehlikeli Miras filminin devamı bulunuyor. Serinin ikinci filmi Largo Winch II (The Burma Conspiracy), 2011 yılında vizyona girdi. Tomer Sisley'nin yeniden Largo Winch karakterine hayat verdiği devam filminde kadroya Sharon Stone da katıldı.