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Erzincan’da Akdeniz meyve sineğine karşı tuzaklar üretici için kontrol ediliyor

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Erzincan’da Akdeniz meyve sineğine karşı tuzaklar üretici için kontrol ediliyor
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Erzincan’da Akdeniz meyve sineğine karşı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, meyve bahçelerindeki tuzakları kontrol ediyor. Tuzak verileri zararlının yayılımını takip ve üreticiyi korumak amacıyla değerlendiriliyor.

Erzincan'da meyve üretimini tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki farklı meyve bahçelerine yerleştirilen tuzakların kontrollerini gerçekleştiriyor.

Zararlının yayılımının takip edilmesi ve meyve üreticilerinin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda, tuzaklardan elde edilen veriler değerlendiriliyor.

Ekiplerin saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, üreticilerin emeğinin ve tarımsal ürünlerin korunmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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