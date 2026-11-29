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KAHİRE, 29 Kasım (Xinhua) -- Mısır ve Fransa donanmalarının katılımıyla Akdeniz'de düzenlenen Kleopatra 2026 adlı ortak deniz tatbikatı sona erdi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Mısır karasularında birkaç gün süren tatbikat, iki ülke orduları arasındaki askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Tatbikat kapsamında katılımcı birlikler arasında ortak harekat anlayışı oluşturmaya yönelik teorik ve tatbiki derslerin yanı sıra arama kurtarma operasyonları ve geleneksel olmayan tehditlerle mücadele eğitimleri gerçekleştirildi.

Açıklamaya göre birlikler, su üstü hedeflerine yönelik gerçek mühimmatlı topçu atışları ve çeşitli hava hedeflerine karşı hava savunma talimlerine de katıldı.

Mısır, askeri işbirliğini güçlendirmek ve askeri uzmanlık paylaşımında bulunmak amacıyla diğer ülkelerle düzenli olarak ortak askeri tatbikatlar düzenliyor.

Kaynak: Xinhua