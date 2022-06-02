Ahmet Nur Çebi Haberleri - Ahmet Nur Çebi Kimdir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Ahmet Nur Çebi Haberleri ››Ahmet Nur Çebi
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Ahmet Nur Çebi Haberleri

Ahmet Nur Çebi haber, Ahmet Nur Çebi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ahmet Nur Çebi

Ahmet Nur Çebi Biyografisi

Doğum YeriTrabzon / Türkiye
Doğum Tarihi1.1.1959

Ahmet Nur Çebi Kimdir ?

1959 Trabzon doğumlu olan Ahmet Nur Çebi, 1978 TED Karabük Kolejinde liseyi bitirerek, 1983 Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Kaptan Demir Çelik , Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir
Biyografinin devamı için tıklayın
Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş'ta yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Ahmet Nur Çebi - Dün 15:36
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi mazbatasını aldı

Ahmet Nur Çebi - 01.06.2022
CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU

Ahmet Nur Çebi - 01.06.2022
Ligin bitimine üç hafta kala Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Taraftarlar Ahmet Nur Çebi isyanında bulundu

Ligin bitimine üç hafta kala Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti! Taraftarlar Ahmet Nur Çebi isyanında bulundu

Ahmet Nur Çebi - 01.06.2022
Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yarın yapılacak

Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yarın yapılacak

Ahmet Nur Çebi - 31.05.2022
SPOR Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunda yer alan isimler DHA'ya konuştu

SPOR Beşiktaş'ın yeni yönetim kurulunda yer alan isimler DHA'ya konuştu

Ahmet Nur Çebi - 30.05.2022
Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanı kim seçildi?

Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş başkanı kim seçildi?

Ahmet Nur Çebi - 30.05.2022
29 Mayıs 2022 Haberleri

29 Mayıs 2022 Haberleri

Ahmet Nur Çebi - 30.05.2022
Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi

Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'İşimiz zor, yolumuz uzun'

Ahmet Nur Çebi: "İşimiz zor, yolumuz uzun"

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye tebrik

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'İşimiz zor, yolumuz uzun'

Ahmet Nur Çebi: "İşimiz zor, yolumuz uzun"

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi

Ahmet Nur Çebi, yönetimi ile zafer pozu verdi

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi

SPOR Beşiktaş'ta 2'nci Ahmet Nur Çebi dönemi

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Çebi'ye tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Çebi'ye tebrik

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'İşimiz zor, yolumuz uzun'

Ahmet Nur Çebi: "İşimiz zor, yolumuz uzun"

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş'ta ikinci Ahmet Nur Çebi dönemi

Beşiktaş'ta ikinci Ahmet Nur Çebi dönemi

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye tebrik

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş Kulübünde bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçlara göre 2777 oyla başkan seçildi.

Beşiktaş Kulübünde bugün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçlara göre 2777 oyla başkan seçildi.

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
SPOR Fuat Çimen'den Çebi'ye tebrik

SPOR Fuat Çimen'den Çebi'ye tebrik

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Fuat Çimen'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Fuat Çimen'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Son Dakika: Beşiktaş başkanını seçti! Ahmet Nur Çebi seçimi ezici farkla kazandı

Son Dakika: Beşiktaş başkanını seçti! Ahmet Nur Çebi seçimi ezici farkla kazandı

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün kongresi

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş başkanlık seçiminde 12'nci sandıklar açıldı

Beşiktaş başkanlık seçiminde 12'nci sandıklar açıldı

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
ilk 6 sandık sonucunda kullanılan 1169 oyda Ahmet Nur Çebi'ye 780, Fuat Çimen'e 260 oy çıktı

ilk 6 sandık sonucunda kullanılan 1169 oyda Ahmet Nur Çebi'ye 780, Fuat Çimen'e 260 oy çıktı

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş Kulübünün kongresi

Beşiktaş Kulübünün kongresi

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
SPOR Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi

SPOR Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi sona erdi

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
SPOR Ahmet Nur Çebi: Sonuçlar inşallah Beşiktaşımız için en güzel şekilde tecelli eder

SPOR Ahmet Nur Çebi: Sonuçlar inşallah Beşiktaşımız için en güzel şekilde tecelli eder

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi.

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Ahmet Nur Çebi'ye olay gönderme! 'Beşiktaşspor' protestosu başkanlık seçimine damga vurdu

Ahmet Nur Çebi'ye olay gönderme! "Beşiktaşspor" protestosu başkanlık seçimine damga vurdu

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 12 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 1584, Fuat Çimen 643 oy aldı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 12 sandık sonucunda Ahmet Nur Çebi 1584, Fuat Çimen 643 oy aldı.

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş Kulübünün genel kurulu

Beşiktaş Kulübünün genel kurulu

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'Verilecek her karara saygı duyuyoruz'

Ahmet Nur Çebi: "Verilecek her karara saygı duyuyoruz"

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Çebi'den tartışma yaratan sözler: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik

Çebi'den tartışma yaratan sözler: 184 milyon TL'lik vergi borcunu Ankara'ya giderek yalvar yakar sildirdik

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
28 Mayıs 2022 Haberleri

28 Mayıs 2022 Haberleri

Ahmet Nur Çebi - 29.05.2022
SPOR Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

SPOR Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'Seneye o hakemler burada olursa...'

Ahmet Nur Çebi: "Seneye o hakemler burada olursa..."

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Anıtkabir özrü: Ben Atatürk'ün evladıyım, evladı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Anıtkabir özrü: Ben Atatürk'ün evladıyım, evladı!

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'Seneye o hakemler burada olursa...' -4-

Ahmet Nur Çebi: "Seneye o hakemler burada olursa..." -4-

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş Başkanı Çebi: 'Bu saatten sonra birlik ve beraberlik varsa ben varım'

Beşiktaş Başkanı Çebi: "Bu saatten sonra birlik ve beraberlik varsa ben varım"

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 2 milyon zarar edeceğim diye enerjisi olmayan bir adamı takımın başında tutmam

Ahmet Nur Çebi: 2 milyon zarar edeceğim diye enerjisi olmayan bir adamı takımın başında tutmam

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Taraftarla sorunum yok, onlar beni, ben onları seviyorum'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Taraftarla sorunum yok, onlar beni, ben onları seviyorum"

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u başladı

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u başladı

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

Ahmet Nur Çebi ve yönetimi idari ve mali yönden ibra edildi

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, 2021 yılı için idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş Kulübünde, Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy...

Beşiktaş Kulübünde, Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy...

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş olağan idari ve mali genel kurulunda gerginlik

Beşiktaş olağan idari ve mali genel kurulunda gerginlik

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş Genel Kurulu'nda ortalık karıştı! Üyeler arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti

Beşiktaş Genel Kurulu'nda ortalık karıştı! Üyeler arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş Kulübü 2021 idari ve mali genel kurulu

Beşiktaş Kulübü 2021 idari ve mali genel kurulu

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u başladı

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'u başladı

Ahmet Nur Çebi - 28.05.2022
Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti

Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti

Ahmet Nur Çebi - 27.05.2022
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yönetim kurulu aday listesini takdim etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, yönetim kurulu aday listesini takdim etti

Ahmet Nur Çebi - 26.05.2022
Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti

Ahmet Nur Çebi listesini teslim etti

Ahmet Nur Çebi - 26.05.2022
Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini teslim etti

Ahmet Nur Çebi yönetim kurulu listesini teslim etti

Ahmet Nur Çebi - 26.05.2022
Efe Bezci: 'İşlerimin yoğunluğu nedeniyle gelecek dönem olmasam da destekçi olmaya devam edeceğim'

Efe Bezci: "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle gelecek dönem olmasam da destekçi olmaya devam edeceğim"

Ahmet Nur Çebi - 26.05.2022
Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir'

Fuat Çimen: "Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir"

Ahmet Nur Çebi - 26.05.2022
SPOR Fuat Çimen: Bu seçimi alacağımıza eminiz, hiç kuşkumuz yok

SPOR Fuat Çimen: Bu seçimi alacağımıza eminiz, hiç kuşkumuz yok

Ahmet Nur Çebi - 25.05.2022
Fuat Çimen: 'Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir' -1-

Fuat Çimen: "Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir" -1-

Ahmet Nur Çebi - 25.05.2022
Her konuda anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Her konuda anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı

Ahmet Nur Çebi - 23.05.2022
Beşiktaş Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

Beşiktaş Hentbol Takımı, şampiyonluk kupasını aldı

Ahmet Nur Çebi - 22.05.2022
Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

Hentbol Erkekler Süper Ligi şampiyonu Beşiktaş kupasını aldı

Ahmet Nur Çebi - 22.05.2022
Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı

Beşiktaş sezonu 1 puanla noktaladı

Ahmet Nur Çebi - 21.05.2022
20 Mayıs 2022 Haberleri

20 Mayıs 2022 Haberleri

Ahmet Nur Çebi - 21.05.2022
Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen'den Ahmet Nur Çebi'ye sert sözler: İstifa etmeliydiler!

Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen'den Ahmet Nur Çebi'ye sert sözler: İstifa etmeliydiler!

Ahmet Nur Çebi - 20.05.2022
Beşiktaş hiç ummadığı yerden darbe yedi! Cenk Tosun'un talebi Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirdi

Beşiktaş hiç ummadığı yerden darbe yedi! Cenk Tosun'un talebi Ahmet Nur Çebi'yi küplere bindirdi

Ahmet Nur Çebi - 20.05.2022
Beşiktaş Kulübü başkan adayı Fuat Çimen, projelerini anlattı

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Fuat Çimen, projelerini anlattı

Ahmet Nur Çebi - 20.05.2022
SPOR BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ'DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI

SPOR BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI ÇEBİ'DEN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Ahmet Nur Çebi - 20.05.2022
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: 'Beşiktaş başkan adayı daha fazla olmalı'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Beşiktaş başkan adayı daha fazla olmalı"

Ahmet Nur Çebi - 19.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız'

Ahmet Nur Çebi: "Genel kurul üyeleri kimi isterse onu seçecek biz de ona saygı duyacağız"

Ahmet Nur Çebi - 19.05.2022
Beşiktaş, 19 Mayıs'ı Park'ta düzenlenen törenle kutladı

Beşiktaş, 19 Mayıs'ı Park'ta düzenlenen törenle kutladı

Ahmet Nur Çebi - 19.05.2022
Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması

Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması

Ahmet Nur Çebi - 19.05.2022
Spor camiasından '19 Mayıs' kutlamaları

Spor camiasından "19 Mayıs" kutlamaları

Ahmet Nur Çebi - 19.05.2022
18 Mayıs 2022 Haberleri

18 Mayıs 2022 Haberleri

Ahmet Nur Çebi - 19.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'Bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum' -3-

Ahmet Nur Çebi: "Bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum" -3-

Ahmet Nur Çebi - 18.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'Bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum' -4-

Ahmet Nur Çebi: "Bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum" -4-

Ahmet Nur Çebi - 18.05.2022
Hırvatistan'da hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Hırvatistan'da hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Nur Çebi - 18.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'Bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum' -5-

Ahmet Nur Çebi: "Bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum" -5-

Ahmet Nur Çebi - 18.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'Bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum' -1-

Ahmet Nur Çebi: "Bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum" -1-

Ahmet Nur Çebi - 18.05.2022
Ahmet Nur Çebi: 'Bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum' -2-

Ahmet Nur Çebi: "Bu zamana kadar başarılı olduğumuzu düşünüyorum" -2-

Ahmet Nur Çebi - 18.05.2022
Fuat Çimen kimdir? Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen kaç yaşında, nereli? Fuat Çimen ne dedi?

Fuat Çimen kimdir? Beşiktaş başkan adayı Fuat Çimen kaç yaşında, nereli? Fuat Çimen ne dedi?

Ahmet Nur Çebi - 26.05.2022
Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Nur Çebi - 14.03.2022
Mesut Urgancılar kimdir? Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın hayatı ve biyografisi!

Mesut Urgancılar kimdir? Beşiktaş Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın hayatı ve biyografisi!

Ahmet Nur Çebi - 26.05.2022
Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Nur Çebi hayatı ve biyografisi!

Ahmet Nur Çebi kimdir? Ahmet Nur Çebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Nur Çebi hayatı ve biyografisi!

Ahmet Nur Çebi - 20.05.2021
Ahmet Nur Çebi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Nur Çebi'nin hayatı ve biyografisi!

Ahmet Nur Çebi kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ahmet Nur Çebi'nin hayatı ve biyografisi!

Ahmet Nur Çebi - 16.05.2021
Cenk Tosun ne zaman oynayacak? Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! O sözler sonrası... .

Cenk Tosun ne zaman oynayacak? Beşiktaş'ın Cenk Tosun planı ortaya çıktı! O sözler sonrası... .

Ahmet Nur Çebi - 08.02.2021
title