Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat'ı yerde yere vurdu: Ne selanız ne duanız duyulmayacak

Beşiktaş'ın önceki başkanlarından Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü Olağan Divan Toplantısı'nda eski başkanlardan Hasan Arat ile ilgili çarpıcıaçıklamalarda bulundu.

"HASAN ARAT'IN KENDİSİ BURADA YOK"

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Son mali kurulumuzda Hasan Arat Beyefendi 'Bir daha buradan içeri giremeyecekler.' dediğinde 'Ben buraya her zaman geleceğim' dedim ama bugün kendisi yok. Bu benim için gurur kaynağı. Sanıyorum ilk oldu, genel kurula ve divan kuruluna gelen ilk kişi ben oldum. Eğer yüzünüz ak, başınız dik gittiyseniz, kulübünüze zarar vermediyseniz bu camia sizi kucaklar. Hepinizin hizmet edenlere değer verdiğinizi biliyorum. O yüzden onurla, gururla, korkmadan çekinmeden konuşabiliyorum.

"BUNU ANCAK HASAN ARAT YAPABİLİRDİ"

Ben geldiğimde borç 576 milyon Dolar, giderken 287 milyon Dolar'dı. Şimdi yine 587 milyon Dolar'a gelmişiz. Bunu ancak o (Hasan Arat) başarabilirdi.

"SON NEFESİNİZ ÇIKACAKMIŞ GİBİ İSTİFA ETTİNİZ"

Sanki son nefesiniz yakında çıkacakmış gibi duygu sömürüsüyle istifa ettiniz. Ancak Olimpiyatlar'ı bırakmadınız. Dönüp ardınızı bakmadınız. Darbeciler dediğiniz ekibinizi insanların önüne atıp, sözde ekonomisi dahi Şakul'unuzu alıp göçtünüz. Onuru içi yaşayan bizlerle sizi aynı kürsülerde buluşturan kader utansın. Ancak siz utanmazsınız.

"NE SELANIZ NE DUANIZ DUYULMAYACAK"

(Hasan Arat'a) Beşiktaş makamları cümlenize bol geldi, 11 ayda belinizdeki kemer tutmadı ve düştü. Şimdi sizi Kızıldeniz'i yaran Musa yerine koyanlar, asalarıyla sizi arıyorlar. Siz neredesiniz entübe misiniz yoksa Yusuf gibi kuyuda mısınız? Ben söyleyeyim; siz bugün tarihte ihanetiyle nam salmış utanmazlar neredeyse oradasınız. Bu kulüpte ne selanız ne duanız duyulmayacak.

"PALAVRACI"

Çankırı bozkırlarından yaptırdığı arazi tahsislerini, Güneş Enerjisi Çiftliği adı altında dev hizmet diye anlattı. Palavracı! Fikret Orman beyefendi 'Hasan Arat'a dokundurtmam' diyor. Vay be! Dokundurtmaz tabii, biri tencere biri kapak. Birbirlerini buldular.

"SERDAR SAATÇI 40 MİLYON EDER DEDİN"

Serdar Saatçı 40 milyon eder dedi palavracı, adam Trabzonspor'a gitti 2.5 milyon euro'ya. Geri satın alma hakkı Beşiktaş'taydı, niye almadın. Bunu söyledikten sonra gidiyor.

"BİR GÜN ARKAMDA DURMADINIZ"

Tevfik Yamantürk Başkanım, siz Mehmet Büyükekşi ile komşuydunuz. Onun için hep 'Huzurlu bir beyefendi' dediniz. Ben TFF ile kavga ederken bir gün arkamda durmadınız. Benden öncesinin arkasında durdunuz, benden sonrasını göklere çıkardınız. Şimdi burada yermeye çalışıyorsunuz. Divan Başkanı hata yapmaz, iyi irdeler, az konuşur yerinde konuşur."