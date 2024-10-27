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Beşiktaş Genel Kurulunda Gergin Anlar

Beşiktaş Genel Kurulunda Gergin Anlar
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Beşiktaş'ın mali genel kurulunda eski başkan Ahmet Nur Çebi'ye yönelik tepkiler ve tartışmalar, salonu hareketli anlara sahne etti. Kavgalara yol açan eylemler sonrası genel kurul güçlükle sakinleştirildi.

BEŞİKTAŞ'ın bugün yapılan idari ve mali genel kurulunda gergin anlar yaşandı.

Beşiktaş'ın 01.06.2023-31.05.2024 Dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Genel kurul, eski başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kongre salonuna gelmesiyle karıştı. Bazı kongre üyeleri Ahmet Nur Çebi'yi salında alkışlarla karşılarken, bazı kongre üyeleri de bu harekete tepki gösterdi. Bu esnada kongre üyesi İsmail Cevahir'in kürsüye çıkıp, parmak sallayarak divan başkanlığı ve yönetime tepki göstermesinin ardından salonda kavgalar çıktı. Sinirlenen kongre üyeleri kürsüye yürüdü ve salonda arbedeler yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kavgalar, bazı kongre üyelerinin ara girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Tartışmaların sona ermesinin ardından genel kurul devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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