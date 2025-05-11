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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Genel Kurulunda Oy Kullandı

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Genel Kurulunda Oy Kullandı
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Beşiktaş Kulübü olagan seçimli genel kurulunda eski başkan Ahmet Nur Çebi oyunu kullandı ve birlik beraberlik vurgusu yaptı. Çebi, Beşiktaş'ın her zaman şampiyon olma hedefinde olduğunu belirtti.

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda eski başkan Ahmet Nur Çebi, oyunu kullandı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan kongrede Çebi, 3. sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Çebi, hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Her seçim yenilenme demektir. İnşallah Beşiktaş'ımız için hayırlı, uğurlu olur. Zor günlerden geçiyoruz. Çok yanlış şeyler oldu, olmaması gereken şeyler oldu. İnşallah bunların hepsinin bugün sonlandığı bir gün olur. Hep birlik ve beraberlikten bahsediliyor. Biz de taraftarız. Çürük yumurtaları ayıklamadığımız müddetçe birlik ve beraberlik projemiz suya düşer. Birlik ve beraberliği temenni edenlerden benim ricamdır, çürük olanları ayırsınlar." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünde değişmesi gerek çok şey olmadığını vurgulayan, "Sadece kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Beşiktaş'ı değiştirecek halimiz yok. Beşiktaş belli bir Beşiktaş'tır. Duruşu vardır, tarzı vardır. Önce Beşiktaşlı olanların Beşiktaşlı tavrına göre kendini değiştirmesi gerekiyor. Önce Beşiktaşlının tavrını değiştirmeye gayret edelim." diye konuştu.

Seçimin ardından Beşiktaş'ın toparlanması gerektiğinin altını çizen Çebi, "Tabii ki Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyon olmaktır, en iyisini yapmaktır, başarılı olmaktır ama başarıya giden her yol mübah değildir. Önce kişilik ve tarzımızı, Beşiktaşlı duruşumuzu ön plana almalıyız." dedi.

Ahmet Nur Çebi, "Anneler Günü"ne dair şu sözlerle konuşmasını tamamladı:

"Anneler, hepimizin sahipleri onlar. Babalar önemlidir ama anaların yeri dolmaz. Annelerimizin hepsinin ellerini öpüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Annelerinin kıymetini bilen Beşiktaşlılar zaten Beşiktaş'ın değerini bilmiş olurlar. Beşiktaş'ı biraz anne gibi görmeye çalışalım, sahiplenelim."

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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