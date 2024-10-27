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Beşiktaş Kongresinde Kavga: Sandalyeler Havada Uçuştu

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Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaşanan gerginlik sonucunda sandalyeler havada uçuştu ve yumruklaşmalar meydana geldi. Toplantıya katılan eski başkan Ahmet Nur Çebi ile mevcut başkan Hasan Arat arasındaki tartışmalar kavgaya dönüştü.

Beşiktaş kongresinde kavga çıktı, sandalyeler havada uçuştu

İSTANBUL - Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda çıkan kavga sebebiyle sandalyeler havada uçuştu ve yumruklaşmalar yaşandı.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi ve son yapılan başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı da katılım sağladı. Önceki dönem Başkanı Ahmet Nur Çebi, salona giriş yaptığında bir kısım alkışlarla karşılarken bir kısım da Çebi'yi yuhaladı. Beşiktaş Kongre Üyesi İsmail Cevahir'in kürsüye çıkarak yaptığı konuşma esnasında Başkan Hasan Arat'a parmak sallaması üzerine gerginlik oluştu. Gerginlik yaşayan kalabalık iki grubun birbirlerine karşılık vermesi sonrası salonda arbede çıktı. Yumruklaşmanın yaşandığı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Diğer kongre üyelerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Genel Kurula başkanlık yapan Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'ın ara vermek istemesi üzerine mevcut Başkan Hasan Arat, toplantıya devam kararı almasını işaret etti ve sakinlik sağlanarak ara verilmeden oturuma devam edildi.

Beşiktaş Kongresinde Kavga: Sandalyeler Havada Uçuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS KILIÇ - Spor

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