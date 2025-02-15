Şenol Güneş'ten Beşiktaşlıları duygulandıran sözler

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi konuştu.

"ÇOK ACI BİR OLAY"

Güneş, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili, "Bir çocuğumuzu daha kaybettik. 14 yaşında maalesef hayata gözlerini yumdu. Rahmetle anıyorum. Her iki takımı da tutan, pırıl pırıl bir çocuğumuzu kaybettik. Çocuklar bizim geleceğimiz ama kaybediyoruz. Çocuklarımızı hayata bağlamak çok önemli. Çok acı bir olay" dedi.

"MUTLU VE GURURLUYUM"

Eski takımı Beşiktaş ile ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Beşiktaş'a geldiğimde başka bir soyunma odasına gidiyordum. Şimdi başka bir soyunma odasına gidiyorum. Beşiktaş'a ilk geldiğimde bu stadyum yoktu. Fikret Orman ve Ahmet Nur Çebi'nin çabalarıyla bu stadyum yapıldı ve başarılar geldi. Burada bulunduğum için mutlu ve gururluyum" diye konuştu.

"KAZANMAK İSTİYORUZ"

Maçla ilgili görüşlerini aktaran Güneş, "Futbol, bir oyun. Bu oyun içerisinde kazanmak ve kaybetmek var. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Rakibin de güçlü, kaliteli oyuncuları var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Geriden geliyoruz. Açığı kapatmak için çok çalışmamız gerekiyor. Güzel bir maç olsun diyorum. Nwakame ve Draguş, sakatlıkları nedeniyle yok. Çıkan oyuncularımızın da en iyisini yapacağını düşünüyorum. Güzel bir maç olsun. Kazanmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

12 YIL SONRA BEŞİKTAŞ'IN STADINA RAKİP OLARAK GELDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam olarak geldi. Beşiktaş ile iki lig şampiyonluk yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi vermişti. Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş Stadı'nda eski takım taraftarlarının karşısında rakip teknik direktör olarak yer alacak. Güneş, Bursaspor'u çalıştırdığı 2014-2015 sezonunda da Beşiktaş'a rakip olmuştu ancak, siyah-beyazlılar o sezon iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynuyordu.