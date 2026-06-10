Haberler

Altay'da yeni rota Mahmut Özgener

Altay'da yeni rota Mahmut Özgener
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altay Başkanı Sinan Kanlı ve kulübe talip olan eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya gelecek. Görüşmede kulübün yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

ALTAY'da hafta başında İzmir'de bir araya gelen başkan Sinan Kanlı ve kulübe talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin şimdi de İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'le buluşacağı öğrenildi. İzmir temsilcisinin unutulmaz başkanlarından Esin Özgener'in oğlu olup, geçmişte siyah-beyazlı kulüpte ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevlerini üstlenen Mahmut Özgener'in makamında Ahmet Nur Çebi ve Sinan Kanlı'yı ağırlayacağı ifade edildi. Altay camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Mahmut Özgener ile yapılacak görüşmenin ardından kulübün çizeceği yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler

Erdoğan'dan Özgür Özel'i küplere bindirecek sözler

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın 'Sakın göndermeyin' dediği futbolcu

İşte "Sakın göndermeyin" dediği futbolcu
Bursa'daki emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Tuvalette bulunanlar soruşturmanın seyrini değiştirdi

Emekli polis cinayetinde kan donduran ayrıntılar
İstanbul'da bir evde bulunan 42 yılan koruma altına alındı

İstanbul'da bir evde 42 yılana el konuldu
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı

Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Yetişkin içerik üreticisi ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim

Tek cümlesiyle ortalığı karıştırdı: Bunu yapanla bir gece geçireceğim
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti’ye katılıyor

Bir milletvekiline daha AK Parti rozeti takacak

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi

Bir parti için daha mutlak butlan kararı! Kongre iptal edildi