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Altay'da Çebi, İzmir'e kamp kurdu

Altay'da Çebi, İzmir'e kamp kurdu
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Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Altay'a yatırımcı olmak için İzmir'de temaslarını sürdürüyor. Başkan Sinan Kanlı ile bir araya gelen Çebi, İzmir Ticaret Odası Başkanı ve eski yöneticilerle de görüştü.

ALTAY'a yatırımcı olarak talip olan Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen hafta geldiği İzmir'den ayrılmadı. İlk olarak geçen pazar Ege Beşiktaş Kongre Üyeleri Derneği'nin etkinliğine katılan Ahmet Nur Çebi, pazartesi gününden bu yana Altay Başkanı Sinan Kanlı ile temasları sıklaştırdı.

Sinan Kanlı ile ilk görüşmeyi hafta başında Kanlı'nın ofisinde gerçekleştiren Çebi, daha sonra kendisiyle birlikte perşembe günü İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. Son olarak Sinan Kanlı ve Ahmet Nur Çebi birlikte Çeşme'de bir araya geldi. İkili, Alaçatı'da Altay'ın eski yöneticilerinden Av. Umut Köroğlu ile görüştü. Umut Köroğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey harika olacak" mesajı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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