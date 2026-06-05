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Altay'da kritik toplantı ertelendi

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3. Lig ekibi Altay'da başkan Sinan Kanlı ile yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi arasında yarın yapılması planlanan toplantının ertelenme ihtimali gündeme geldi. İki isim, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan kulübün kurtuluşu için şirketleşme ve destek konularını görüşecek.

3'üncü Lig kulüplerinden Altay'da başkan Sinan Kanlı ile yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi arasında yarın İzmir'de yapılması planlanan kritik toplantının birkaç gün ertelenmesi gündeme geldi. Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin pazar günü İzmir'de farklı bir programa katılacağı, İzmir temsilcisiyle pazartesi günü bir araya gelebileceği ifade edildi.

Daha önce İstanbul'da iki kez bir araya gelen Altay Başkanı Sinan Kanlı ile Ahmet Nur Çebi'nin bu defa İzmir'de gerçekleştireceği üçüncü görüşmeden olumlu bir sonuç çıkması bekleniyor. Siyah-beyazlı camia, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan kulübün kurtuluşu için şirketleşme yoluna gidilmesi ve Ahmet Nur Çebi gibi güçlü bir isim tarafından desteklenmesi konusunda hemfikir durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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