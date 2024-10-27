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Beşiktaş Genel Kurul Toplantısında Kavga: Sandalyeler Havada Uçuştu

Beşiktaş Genel Kurul Toplantısında Kavga: Sandalyeler Havada Uçuştu
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Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaşanan gerginlik sonucu yumruklaşma ve arbede meydana geldi. Toplantıya katılan eski başkan Ahmet Nur Çebi ve adaylardan Serdal Adalı arasında tartışmalar yaşandı. Tarafların birbirine girmesi sonucu sandalyeler havada uçuştu, fakat toplantının devamına karar verildi.

Beşiktaş Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda çıkan kavga sebebiyle sandalyeler havada uçuştu ve yumruklaşmalar yaşandı.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Toplantıya Beşiktaş Eski Başkanı Ahmet Nur Çebi ve son yapılan başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı da katılım sağladı. Önceki dönem Başkanı Ahmet Nur Çebi, salona giriş yaptığında bir kısım alkışlarla karşılarken bir kısım da Çebi'yi yuhaladı. Beşiktaş Kongre Üyesi İsmail Cevahir'in kürsüye çıkarak yaptığı konuşma esnasında Başkan Hasan Arat'a parmak sallaması üzerine gerginlik oluştu. Gerginlik yaşayan kalabalık iki grubun birbirlerine karşılık vermesi sonrası salonda arbede çıktı. Yumruklaşmanın yaşandığı kavgada sandalyeler havada uçuştu. Diğer kongre üyelerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Genel Kurula başkanlık yapan Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'ın ara vermek istemesi üzerine mevcut Başkan Hasan Arat, toplantıya devam kararı almasını işaret etti ve sakinlik sağlanarak ara verilmeden oturuma devam edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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