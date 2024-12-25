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Burak Yılmaz'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak Mourinho sözleri

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Burak Yılmaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Yılmaz, "Fenerbahçe'ye geldiğinden beri 'yapı' dedi, 'federasyon' dedi, 'Galatasaray' dedi, 'Okan Buruk' dedi. Hep Mourinho'ya başka şeyleri söylemişler. Mourinho'ya sahanın dışını anlatmışlar. Mourinho'ya sahanın içini anlatmak lazımdı" dedi.

Teknik direktör Burak Yılmaz, futbolculuk ve teknik adamlık kariyerine dair konuştu. Fenerbahçe dönemiyle ilgili çarpıcı bir itirafta bulunan Yılmaz, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu da eleştirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında değerlendirmede bulunan Burak Yılmaz, "Okan Buruk, Türkiye üstü bir teknik direktör olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE DÖNEMİ İÇİN İTİRAF

HT Spor'a konuşan Burak Yılmaz'ın diğer açıklamaları ise şu şekilde;

"Fenerbahçe dönemi için suçu biraz kendimde de aramam lazım. Luis Aragonés'e saldırmalar falan hoş şeyler değildi. Trabzon'a gittikten sonra her şey kafama dank etti. Fatih Terim de beni Galatasaray'a aldı hakkını ödeyemem.

"ÇOK DOĞRU BİR PROFESYONELİM"

En büyük Trabzonsporlu oldum, en büyük Galatasaraylı oldum, en büyük Beşiktaşlı oldum ve en büyük Fenerli olmaya çalıştım. Bunu insanlar orası burası oynamak olarak görüyor ama hayır. Çok doğru bir profesyonel olduğumu düşünüyorum.

"ŞAMPİYONLUK KADERİMDE VARMIŞ"

Benim Beşiktaş'tan ayrılmam gerekiyordu. Sergen Yalçın, beni istemediğini hiçbir zaman yüzüme söylemedi ama başka tip bir forvet istediğini belirtiyormuş. Kulağıma geliyordu. Kalsaydım oynayacaktım. Benim kaderimde varmış şampiyonluk. Ben gittim orada şampiyon oldum. Beşiktaş burada şampiyon oldu.

"TERİM'İN HAKKI ÖDENMEZ"

Fatih Terim beni Galatasaray'a aldı, hakkını ödeyemeyiz. Bütün Trabzonspor camiasını karşısına aldı. Benim hiç kimseyle bir kötü anım, saygısızlığım yok.

"MONTELLA'NIN YARDIMCISI OLUYORDUM"

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcısı oluyordum, başkan ikisini birden yapmamı istedi. Bende kabul ettim ama sonra Şenol Güneş'in istifa ettiğini öğrendik. Sonrasında da Beşiktaş'ın başında devam etmemi istediler, kabul ettim.

"LAZIO'YA GİDİYORDUM"

Lazio'ya gidiyordum, taksitle ödeyeceklerini öğrenince Nevzat Şakar 'çamaşır makinesi mi satıyoruz' dedi. Sonra talip olan Lokomotiv Moskova'yı da hiç istemiyorum ama ne desem kabul ediyorlardı. Bir baktım telefon çaldı, Abdürrahim Albayrak 'sakın imza atma geliyorum' dedi. 'Allahım sana şükürler olsun' dedim. Türk futbolunun en güzel dönemini Galatasaray'da yaşadım, o forma iyi ki de nasip oldu.

"MOURINHO GELDİĞİNDEN BERİ 'YAPI' DEDİ"

Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri 'yapı' dedi, 'federasyon' dedi, 'Galatasaray' dedi, 'Okan Buruk' dedi. Hep Mourinho'ya başka şeyleri söylemişler. Mourinho'ya sahanın dışını anlatmışlar. Mourinho'ya sahanın içini anlatmak lazımdı.

"MOURINHO'NUN 3 PROBLEMİ VAR"

Ben, Mourinho'nun 3 tane probleminin olduğunu düşünüyorum. Mourinho'ya sahanın içini anlatıp, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında bu defansif oyunla devam edip, diğerlerinde oyuncuları salman lazımdı. Galatasaray, Kadıköy'e gelmiş, önde basıyor, stoperi 8'e çıkarıyor, pata pat. Eee Dzeko ne yapıyor? 60 bin kişiyi arkasına almış tek kayıyor. Okan Buruk'un Sivas'ta stoperi atılıyor. 1,5 stoperle oynuyor, kazanıyor, geliyor. Bunları anlatmak lazımdı.

"MOURINHO'NUN BİR TANE SANTRFOR SEÇMESİ LAZIM"

Bir de Mourinho'nun santrforunun bir tanesini tercih etmesi lazım. Mustafa Denizli bana 'şu sandalyeyi al, ceza sahasına otur, 90 dakika sahadasın' dedi. Ondan sonra gol kralı oldum. Bir tane santrforu seçecek, ya Dzeko ya En-Nesyri, onunla devam edecek. O santrfor gelirken 'ben oynuyor muyum, oynamıyor muyum?' düşüncesi vuruşunu etkiler, konsantrasyonunu etkiler, motivesini etkiler. Bu oyuncuların ikisinden de bir şey alamazsın."

Burak Yılmaz'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak Mourinho sözleri
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıselim özkayalar:

sen FB yı ağzına alma git GS yı Trabzon mu Beşiktaş ı savun

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Haber YorumlarıMevlüt Acar:

Efsanelerden bir örnek varol krall

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Haber YorumlarıBARIS:

ne demişlere bakmam ne yaptıklarına bakarım

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