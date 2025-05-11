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Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş İçin Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ahmet Nur Çebi'den Beşiktaş İçin Birlik ve Beraberlik Vurgusu
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Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan seçimli genel kurulda oyunu kullandı ve birlik ile beraberliğin önemine dikkat çekti. Çebi, çürük yumurtaları ayıklamadıkça bu hedeflerin suya düşeceğini söyledi.

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandı. Camia içinde olması gereken birlik ve beraberliğe dikkat çeken Çebi, "Çürük yumurtaları ayıklamadığımız müddetçe birlik ve beraberlik projemiz suya düşer" dedi.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşiyor. Siyah-beyazlıların eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi de, genel kurulda oyunu kullandı. 3 numaralı sandıkta oy veren Çebi, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi, "Hayırlı uğurlu olsun, her seçim yenilenme demektir. İnşallah Beşiktaş'ımız için hayırlı uğurlu olur. Zor günlerden geçiyoruz. Biraz olması çok yanlış olan şeyler oldu, olmaması gereken oldu. İnşallah bunların hepsini bugün sonlandığı bir gün olur. Hep birlik beraberlikten bahsediliyor. Biz de taraftarız. Çürük yumurtaları ayıklamadığımız müddetçe o birlik ve beraberlik projemiz suya düşer. Birlik ve beraberliği temenni edenlerden benim ricamdır, çürük olanları ayırsınlar. Beşiktaş'ta değişmesi gereken çok şey yok. Sadece kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Beşiktaş'ı değiştirecek halimiz yok. Beşiktaş belli bir Beşiktaş'tır. Duruşu vardır, tarzı vardır. Önce Beşiktaşlı olanların Beşiktaşlı tavrına göre kendini değiştirmesi gerekiyor. Önce Beşiktaşlının tavrını değiştirmeye gayret edelim" diye konuştu.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Çebi, "Anneler hepimizin, sahipleri onlar. Babalar önemlidir ama anaların yeri dolmaz. Annelerimizin hepsinin ellerini öpüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Annelerinin kıymetini bilen Beşiktaşlılar zaten Beşiktaş'ın değerini bilmiş olurlar. Beşiktaş'ı biraz anne gibi görmeye çalışalım, sahiplenelim" şeklinde konuştu.

"Beşiktaşlı duruşumuzu ön plana almalıyız"

Seçimi kimin kazandığından daha çok birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Ahmet Nur Çebi, "Seçim bittikten sonra kim gelirse toplanmamız gerekiyor. Tabii ki Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyon olmaktır, en iyisini yapmaktır, başarılı olmaktır. Ama başarıya giden her yol mübah değildir. Önce kişilik ve tarzımızı, Beşiktaşlı duruşumuzu ön plana almalıyız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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