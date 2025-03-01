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Ahmet Nur Çebi Fikret Orman'a fena salladı

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Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda Hasan Arat ve Fikret Orman'a sert eleştirilerde bulundu. Çebi, Fikret Orman'a yüklenerek, Fikret bey 'yüzü gibi ruhu da çirkin' diyor. Saçını, burnunu nerede yaptırdıysan söyle de ben de ruhumu güzelleştireyim' dedi. Fikret Orman'a kimsenin kumpas kurmadığını vurgulayan Çebi, Orman'a 'Beşiktaş'tan da uzak dur' uyarısında bulundu.

Beşiktaş Kulübünün eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Hasan Arat'ı eleştirdi, kendisinin görevden ayrıldıktan sonra genel kurula ve divan kuruluna katılan ilk başkan olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2024 yılı 3. olağan toplantısında konuşan Çebi, gururla, korkmadan konuşabildiğini belirterek, "Son mali genel kurulumuzda Hasan Arat Beyefendi'nin 'Bir daha buradan içeri giremeyecekler.' dediğinde 'Ben buraya her zaman geleceğim.' dedim ama bugün kendisi yok. Bu benim için gurur kaynağı sevgili dostlarım. Sanıyorum ilk oldu, ayrıldıktan sonra genel kurula ve divan kuruluna gelen ilk kişi ben oldum. Eğer yüzünüz ak, başınız dik gittiyseniz, kulübünüze zarar vermediyseniz bu camia sizi kucaklar. Hepinizin de hizmet edenlere değer verdiğinizi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nde 2012-2019 dönemlerinde başkanlık yapan Fikret Orman'a kimsenin kumpas kurmadığını vurgulayan Çebi, "Size yeminle söylüyorum, kimse Fikret Orman'a kumpas kurmadı. Benimle 6 sene çalıştın, bu kulübü bir şekilde idare ettik. Benden sonra 6 ay dayanamadın. Önce şapkayı önüne koyup bunu değerlendirmesini istiyorum. Ben geldiğimde Beşiktaş'ın gelirleri temlikliydi. Elektrikler kesikti, bizi bir tane üst düzey yönetici karşılamadı. Fikret Orman bana ikinci başkan olarak devam etmemi teklif etti, ben devam etmek istemedim. 'Serdal Adalı var, onunla da bir konuş.' dedim. Fikret Orman kendisi gitmiştir, kumpas falan yok. Kumpası kendisi kurmuştur. Bütün camianın bilmesini istiyorum. Magazin programlarında ileri geri ailemin adını ağzına almasını hiç yakıştırmıyorum. İşine bak, Allah yolunu açık etsin, Beşiktaş'tan da uzak dur." dedi.

Fikret Orman'a yüklenen Çebi, "Ahmet Nur Çebi: Fikret bey 'yüzü gibi ruhu da çirkin' diyor. Saçını, burnunu nerede yaptırdıysan söyle de ben de ruhumu güzelleştireyim" dedi.

Ahmet Nur Çebi Fikret Orman'a fena salladı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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