Haberler

Altay yönetimi ile Ahmet Nur Çebi, İzmir'de görüşecek

Altay yönetimi ile Ahmet Nur Çebi, İzmir'de görüşecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig ekibi Altay, eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile 6 Haziran'da İzmir'de bir araya gelecek. Görüşmede kulübün mevcut durumu ve geleceği ele alınacak.

Altay yönetiminin, eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi ile 6 Haziran'da İzmir'de bir araya geleceği öğrenildi. Gerçekleştirilecek görüşmede, İzmir temsilcisinin mevcut durumu ve kulübün geleceğine dair konuların ele alınacağı ifade edildi.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da sezonun sona ermesiyle birlikte kulübün geleceğine yönelik hareketlilik devam ediyor. 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen kongrede yönetime şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen, uygun bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle şu ana kadar somut bir gelişme yaşanmadı.

Siyah-beyazlı camiada belirsizlik sürerken, eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin Altay ile yeniden temas kurduğu öne sürüldü. Daha önce de adı İzmir temsilcisiyle anılan Çebi'nin, 6 Haziran'da İzmir'e gelerek Altay Başkanı Sinan Kanlı ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Öte yandan tarafların daha önce de iletişim halinde olduğu, ancak bugüne kadar olumlu ya da olumsuz herhangi bir somut adım atılmadığı ifade edildi.

İzmir ekibinin geçtiğimiz günlerde 1 Milyar TL borcunun olduğu açıklanmıştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın

''Para var huzur var'' dedirten an! Helikopterden inen isme bakın
'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz

Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor: Artık hemşehrimiz değilsiniz
'Asla' demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi

Sözünü tutamayıp yine bikinili poz verdi
CHP'de bayramlaşma ikiye bölündü! Özel'in heyetine ilk ziyaret DEVA'dan

Özgür Özel'in heyetine ilk ziyaret o partiden