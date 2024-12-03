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Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı

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Fikret Orman, katıldığı canlı yayında birlikte de görev yaptığı bir önceki dönem Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'yi çarpıcı ifadelerle hedef aldı. Öte yandan Orman'ın milyonların önünde Çebi'nin taklidini yapması ise programa damga vurdu ve kısa sürede viral oldu.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Ekol TV'de katıldığı Candaş Tolga Işık'ın programında siyah-beyazlıların önceki dönem başkanı Ahmet Nur Çebi'ye sert sözlerle yüklendi. Orman, canlı yayında Çebi'nin de taklidini yaptı.

ÇEBİ'NİN TAKLİDİNİ YAPTI

Fikret Orman, milyonların önünde ağır ifadeler kullandığı Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı. Orman'ın bu anları, açıklamalarının da önüne geçerek kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı

"BANA KUMPAS KURDULAR"

Fikret Orman'ın Ahmet Nur Çebi ile ilgili sözleriyse şöyle;

"103 milyon euro'nun kayıp olması palavra, iftira, yalan, kumpas! Stadyumdaki localar için, bilet fiyatları için bir sürü rakamlar yazmışlar. Açılan davalarda da bunlar yok! Vagner Love'ın ücretini geç ödemişiz ve faiz ödemişiz! Bunun için dava açtılar! Victor Ruiz'in parası ödenmedi, ne oldu? Abdullah Avcı açıklama yaptı, ne oldu ona verilen paralar? Gitsin şimdi kendisini dava etsin! Beni suçladıkları şeyin dosyasını hakime bile vermediler! Bana kumpas kurdular! Bunun bir tek ayağı yok! Birkaç ayağı var. Gün geldiğinde bunları anlatacağım!

"BAŞKAN DA ALKIŞ YAPIYOR"

Beşiktaş'ı sosyal medya ve taraftar üzerinden yönetmeye çalışıyorlar, bu çok uzun süredir gidiyor. Pusu kültürü oluşmaya başladıktan sonra bunlar oluştu. Ben bundan zarar gördüm ama en çok zararı Beşiktaş gördü! Genel kurul büyük problem! Mali konulardan önce bunun düzeltilmesi lazım! Yöneticilik yapmak istemiyorsun, oraya nasıl yönetici bulacağız? Son genel kurulda tribün yapılmış, rakibe küfürler... Başkan da alkış yapıyor! Böyle bir şey olabilir mi?

"ÖYLE PATLATTILAR BİZİ"

  • Size o dönemlerde "Türkiye'yi kurtar! Maliye Bakanı ol, ülkenin ekonomisini düzelt" dediler.

Öyle patlattılar bizi, ver coşkuyu! (Gülerek)

"ÇEBİ AYNISINI BİZE YAPTI"

Beşiktaş'ta mali konulardan kimse korkmasın. Bu tablo düzelir ama üç gün sonra yine aynı yere gelecek. Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın birbirine karşı koruyucu açıklamaları var. Bizim için paylaşım yapanların IP adresleri kulüpten çıktı. Ahmet Nur Çebi yönetiminde oldu, o yaptırdı. Bize ise 'Sosyal medyadan kumpas kuruyorlar' dediler. Ahmet sonra dedi ki, 'Hasan Arat bize kumpas kurdu, sosyal medyadan saldırttı'. Bunları sen bize yaptın.

Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı

"ÇEBİ DE ORADAYDI, SÖYLEMEDİ"

Samet Aybaba'nın açıklamalarını tam izlemedim. Biraz izledim, biraz okudum. Hitabeti güçlüdür, kamuoyunu yönlendirir. Bunları daha önce söylemesi lazımdı. Ahmet Nur Çebi de yönetimdeyken oradaydı, söylemedi! Söyleseydin!

"PALAVRACI YÖNETİCİLER"

Bundan önceki palavracı yöneticiler borcu yarı yarıya azalttığını söylüyor! 1 lira gelir arttırmadılar. Hep palavra üzerine! Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayı TL'ye çevirdik. Borç aşağı doğru indi. Şimdi faiz yükseldi, borç yukarı çıktı. Şimdi faiz çok geliyordur, onu da son yönetime yıkmak olmaz!

Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı

"ÇEBİ'Yİ PATATES 2. BAŞKAN YAPMADIM"

Ahmet Nur Çebi'yi patates ikinci başkan yapmadım! O kendi ikinci başkanına aynı şeyi yapmadı. Beni suçladıkları konulara kendileri karar verdiler. Otopark için beni suçladılar, benim ne alakam var! Otopark yukarı, otopark aşağıya! Tevfik Yamantürk için neler yaptım, saygı duydum. Ancak o bir kere "Fikret Orman'a yapılanlar ayıptır" demedi.

"EVLATLARIM ÇEBİ'YE 'AMCA' DEDİ"

  • Ahmet Nur Çebi için "Yüzü gibi kalbi de kötü" dediniz. Yakıştırıyor musunuz kendinize?

Ben prompterdan konuşmuyorum, Karadenizliyim. Onun rahmetli babasını severdim, oğlunu da seviyorum. Ailesi var, üzmem. Haddimi aşmış olabilirim. Benim evlatlarım var, benim evlatlarım onlara 'Amca' dedi."

Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Haddini aşmış olabilirsin değil, aştın yani. Böyle bir laf söylemez kendini bilen insan

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Beşiktaş’ın kurtuluşu Serdar Adalıdır. Hüseyin Yücel’le beraber bi yönetim oluştursalar keşke. Parasız başkanla olmaz.

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