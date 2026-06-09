Haberler

Ahmet Nur Çebi, Altay'ı incelemeye aldı

Ahmet Nur Çebi, Altay'ı incelemeye aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan Altay'ı devralmak için görüşmelere devam ediyor ancak aceleci davranmayarak kulübün durumunu detaylı incelemeyi planlıyor.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'a yatırımcı olmak isteyen eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin, siyah-beyazlı ekibi devralma konusunda aceleci davranmayarak kulübün mevcut durumunu bir süre detaylı şekilde inceleyeceği öğrenildi.

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Altay'da, sezonun sona ermesiyle birlikte kulübün geleceğine yönelik çalışmalar hız kazandı. Siyah-beyazlı kulübün borcu 1 milyar TL seviyesine ulaşırken, mevcut yönetim ekonomik sorunların aşılması için çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Bu süreçte eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Ahmet Nur Çebi, Altay'ı devralmak için girişimlerine devam ediyor. Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, ilk olarak geçtiğimiz aylarda İstanbul'da iki kez bir araya geldi. Yapılan bu görüşmelerde belirli bir aşama kaydedilmesinin ardından ise tarafların dün Kanlı'nın Bornova'daki şirket ofisinde yeniden buluştu. Gerçekleştirilen görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadığı ifade edildi. Ahmet Nur Çebi'nin İzmir'e gelmesine rağmen görüşmelerin gizliliğini korumak amacıyla kulüp tesislerini ziyaret etmediği belirtilirken, yakın çevresine sürecin uzun soluklu olduğunu ve şu an için somut bir gelişme bulunmadığını aktardığı ifade edildi.

Öte yandan Çebi'nin, önümüzdeki günlerde Altay'ın mevcut durumunu detaylı şekilde incelemeyi planladığı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Özgür Özel'den TBMM önünde Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Haberler.com Meclis'te! CHP grup toplantısı öncesi neler yaşanıyor?

Haberler.com Meclis'te! CHP grup toplantısı öncesi neler yaşanıyor?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Maaşı bile belli! Galatasaray'dan Vlahovic bombası

Maaşı bile belli! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
Netanyahu'ya tutuklama emri çıkaran Başsavcı, taciz suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı

Sen misin ona tutuklama emri çıkaran! Savcının akıbeti bakın ne oldu
Ankara'da kaybolan lise öğrencisi Fatmanur aranıyor

Ankara alarma geçti! 17 yaşındaki Fatmanur her yerde aranıyor
Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Kocaman'dan Asensio kararı

ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü

60 yıl sonra ortaya çıkıp ülkeyi esir aldı! Git gide yayılıyor
Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu