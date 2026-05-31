Altay'da gözler büyük zirvede

3. Lig'de küme düşmekten son anda kurtulan ve borcu 1 milyar TL'ye ulaşan Altay'da, eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile 6 Haziran'da yapılması planlanan görüşme umut oldu. Kulübün şirketleşme ve borç yapılandırması gündemde.

3'üncü Lig'de geçen sezon son anda kümede kalıp, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan Altay'da gözler başkan Sinan Kanlı ile Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasında 6 Haziran'da İzmir'de yapılması planlanan büyük buluşmaya çevrildi. Transfer yasağı Süper Lig'de mücadele ettiği 2022 yılından bu yana devam eden 112 yıllık köklü kulübün şirketleşme yoluna giderek borçlarını eritmesi bekleniyor. Başkan Sinan Kanlı, iki kez görüştüğü Ahmet Nur Çebi'nin kulübün tamamını ya da büyük hisseyi alabileceğini dile getirdi.

İkili arasındaki görüşmelerin olumlu bir seviyeye geldiği ifade edilirken, Altay'a sempatisi olduğu belirtilen Ahmet Nur Çebi'nin kulübün yarışmacı haklarını alması durumunda transfer yasağının kaldırılması gündeme gelecek. Kulüpten alacaklı 20 eski yabancı oyuncusuyla FIFA'da davalık olan Altay'ın 12 milyon euro futbolcu borcu bulunuyor. İzmir temsilcisi yaz döneminde borçlu olduğu oyuncularla el sıkışıp yeni sezonda puan silme cezalarının önüne geçmek istiyor. Altay'da genel kurul tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
