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Beşiktaş'ta İdari ve Mali İbra Süreci: Çebi İbra Edilmedi, Arat İbra Edildi

Beşiktaş'ta İdari ve Mali İbra Süreci: Çebi İbra Edilmedi, Arat İbra Edildi
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Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin 6 aylık dönemi oy çokluğuyla ibra edilmezken, yeni başkan Hasan Arat'ın dönemi ibra edildi.

Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 6 aylık dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. Hasan Arat'ın 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 dönemi ise ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapıldı. Toplantıda Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunulurken, mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi. Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi. Oylamanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hasan Arat, "Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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