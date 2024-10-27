Beşiktaş Genel Kurulu'nda büyük kavga! Eski ve yeni başkanının destekçileri birbirine girdi

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı başladı. Beşiktaş Kulübü'nün 01.06.2023-31.05.2024 Dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor.

Toplantıya Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri, divan üyeleri ve basın mensupları katıldı. Divan toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

AHMET NUR ÇEBİ ISLIKLANDI

Beşiktaş'ın 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan siyah beyazlı takımın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, genel kurul üyeleri tarafından ıslıklandı ve tepki gösterildi. Ahmet Nur Çebi'ye yönelik tepkiler sonrası kongrede bir anda ortalık karıştı ve üyeler arasında kavga çıktı.

"BURASI DİNGO'NUN AHIRI DEĞİL"

Beşiktaş Divan Başkanı Ahmet Akpınar ise şu sözlerle olayları yatıştırmaya çalıştı; "Burası Dingo'nun ahırı değil, burası Beşiktaş kongresi. Oturun yerinize! Ne sanıyorsunuz siz kendinizi! Burası Beşiktaş, Uganda değil! Oturun yerinize. Salonu mu boşaltayım, kongreyi mi iptal edeyim? Buna ne hakkınız var. Hiçbir Beşiktaşlı Beşiktaşlıya el kaldıramaz. Biz büyüklerimizden böyle gördük."