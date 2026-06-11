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Altay'dan Mahmut Özgener ziyareti

Altay'dan Mahmut Özgener ziyareti
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Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Altay'a yatırımcı olmak için İZTO Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya geldi. Görüşmede kulübün geleceği ve yol haritası ele alındı.

ALTAY'a yatırımcı olarak talip olan Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile Altay Başkanı Sinan Kanlı, siyah-beyazlı camianın önde gelen isimlerinden İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret etti. İZTO'da gerçekleşen görüşmenin İzmir temsilcisinin yol haritasını planlamak adına gerçekleştiği bildirildi.

Altay'dan yapılan açıklamada, kulübün mevcut durumuyla ilgili birçok problem bulunduğunu ancak bunların giderilebilmesi için konuların ayrıştırılarak önceliğine göre ele alınması gerektiği kaydedildi. Süreç içerisinde görüşmelerin devam edeceği ise özellikle vurgulandı.

SİNAN KANLI: SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR

Altay Başkanı Sinan Kanlı, görüşme sonrası sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Altay'ın sağlam temeller üzerinde tekrar hak ettiği yere, geri dönülmez bir şekilde gelebilmesi için camia büyüğümüz Sayın Mahmut Özgener ve Sayın Ahmet Nur Çebi ile birlikte bir görüşme gerçekleştirdik. Güzel günler için biraz daha yorulmamız ve biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEylem Yalçın:

Altay'ın durumunu bilmiyorum ama Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ta yaptıkları iyi değildi diye biliyorum. Yine de her kulübün yatırımcıya ihtiyacı var tabii. Mahmut Özgener gibi birinin desteği olursa işler düzelebilir ama başkan tamam beklemeyi de ögrenmeliyiz. Umut verecek bir haber olmuş yine de.

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Haber YorumlarıElif Poena:

her seferinde böyle güzel sözler veriyorlar ama arkanın gerçekten ne kadar sağlam olduğu belli değil ??

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Haber YorumlarıTevfik Özgün Özdemir:

bu yatırımcı işi güzel de sonunda parayı koyup gerçekten takıma harcayacak mı onu görmek lazım

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