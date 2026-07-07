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Altay'da yönetici alacakları sorunu

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3. Lig ekibi Altay'ı devralmak isteyen Ahmet Nur Çebi, eski yönetici alacaklarının temizlenmesini şart koştu. Özgür Ekmekçioğlu'nun 70 milyon TL, İbrahim Akman'ın ise 15 milyon TL alacağı olduğu iddia edildi.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da kulübü devralmak için haziran ayında başkan Sinan Kanlı ile temaslarını sıklaştıran yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi'nin, eski yönetici alacaklarının temizlenmesini istediği iddia edildi. İzmir temsilcisinde eski başkanlardan Özgür Ekmekçioğlu ile yönetimleri dışarıdan destekleyen İbrahim Akman'ın kulüpten yüklü miktarda alacağı olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin, Altaylı yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Biz Beşiktaş'ta yöneticilik yaparken alacağımızı kulübe bağışlardık. Yönetici alacaklarına karışmam" dediği ileri sürüldü. Özgür Ekmekçioğlu'nun temlikli alacağının 70 milyon TL civarında olduğu, İbrahim Akman'ın ise 15 milyon TL alacağı olduğu gelen haberler arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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